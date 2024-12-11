TÜRK-İŞ’ten Asgari Ücret Açıklaması

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun birinci toplantısının ardından, TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye’de doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı ilgilendiren asgari ücret belirleme süreci, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın ev sahipliğinde başladı. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşen toplantı yaklaşık bir saat sürdü.

"İkinci Toplantı 16 Aralık’ta Yapılacak"

Ramazan Ağar, ikinci toplantının 16 Aralık’ta yapılacağını belirtti. Toplantıda henüz herhangi bir ücret teklifinde bulunulmadığını dile getiren Ağar, geçmiş yıllarda asgari ücret görüşmelerinde çoğunlukla şerh koyduklarını ifade etti. Ağar, “Bugüne kadar hükümet döneminde 26 asgari ücret görüşmesi yapılmış, 18’inde muhalif olmuşuz. Bu yıl temennimiz oy birliği ile bir karar alınmasıdır” dedi.

"Asgari Ücret Alım Gücünü Kaybetti"

Ağar, asgari ücretin geçim şartlarını karşılayacak seviyede olması gerektiğini vurguladı. "2016 yılında asgari ücretle 10 çeyrek altın alınabilirken, bugün ancak 3 çeyrek altın alınabiliyor. İnsanlar ev kirasını ödeyebilmeli, temel ihtiyaçlarını karşılayabilmeli" ifadelerini kullandı.

"Makbul Bir Ücret Bekliyoruz"

Yaklaşık 8 milyon asgari ücretli çalışanı ilgilendiren süreçte TÜRK-İŞ, makul ölçülerde bir ücret teklif edilmesini bekliyor. Ağar, "Rakam söylemek kolay ama elimizi zayıflatır. İnsanların yüzünü güldürecek bir ücretin belirlenmesini istiyoruz" diyerek, asgari ücretin hayat pahalılığı karşısında daha gerçekçi bir seviyede belirlenmesi gerektiğini dile getirdi.

Asgari ücret görüşmeleri, toplumun geniş kesimlerini etkileyen önemli bir gündem maddesi olarak dikkat çekmeye devam ediyor.