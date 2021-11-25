İlçemizde “24 Kasım Öğretmenler Günü” Kutlandı

Uluborlu Kaymakamlığı

24 Kasım 2021 Çarşamba günü saat 10.00’da Atatürk Anıtına İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından çelenk konulması, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşımızın okunmasıyla başladı. Çelenk Sunma programının ardından düzenlenen etkinliğe; Kaymakam V. Abdüllatif YILMAZ, Belediye Başkanı M. Aziz TUNA, Daire Amirleri, öğretmen ve öğrencilerimizin katılımı ile gerçekleşti.Alaaddin Keykubat Halk Kütüphanesinin çok amaçlı salonunda yapılan programda İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa KABASAKAL tarafından günün anlam ve önemine dair bir konuşma gerçekleştirildi. Öğretmenler ve öğrencilerin hazırladığı etkinlikler yapıldı. İlçemizdeki okullarda günün anlam ve önemine yönelik yapılan yarışmalarda dereceye giren öğrencilerimize; Kaymakam V. Abdüllatif YILMAZ, Belediye Başkanı M. Aziz TUNA, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa KABASAKAL tarafından ödülleri verildi. Milli Eğitim Bakanlığı teşkilatında uzun yıllar hizmet vererek emekliliğe ayrılan öğretmenlere şeref belgeleri takdim edildi.