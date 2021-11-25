Şehit Cengizhan Çepelli’nin Anısına Hayrat Çeşmesi Yaptırıldı

Şehit Cengizhan Çepelli’nin annesi Beyhan Çepelli’nin yıllar sonra oğluna doğduğu büyüdüğü Eğirdir İlçesi Barla Köyünde, şehit çeşmesi hayali gerçekleşti.1997 yılında Siirt kırsalında PKK'lı teröristlerle girdiği çatışmada 5 arkadaşı ile birlikte şehit olan P. Er Cengizhan Çepelli’nin anısını yaşatmak için ailesinin isteğiyle Barla Köyü’nde yaptırılan çeşme, dualarla vatandaşların hizmetine sunuldu.Çeşmenin açılış etkinliğine Eğirdir Kaymakamı Adem Çelik, Belediye Başkanı Veli Gök, İl Genel Meclisi Üyeleri Eyüp Doğan, Sezgin Özdoğancı ve Süleyman Sarpdağ, Barla Köyü Muhtarı Mehmet Sert, şehidin ailesi ve yakınları ile vatandaşlar katıldı.Eğirdir Kaymakamlığı ile Eğirdir Belediyesinin destekleriyle ve şehit ailesinin de katkılarıyla yaptırılan Şehit Cengizhan Çepelli hayrat çeşmesi, bugün saat 10.00'da dualarla açıldı.Eğirdir İlçe Müftüsü Mehmet Ali Eroğlu'nun dualarıyla açılışı gerçekleşen Şehit Çeşmesi'nin açılış kurdelesini Kaymakam Adem Çelik'in isteği üzerine Şehit Annesi Beyhan Çepelli kesti.Duygulu anların yaşandığı etkinlikte, şehidin annesi Beyhan Çepelli ve babası Muhsin Ali Çepelli, oğlunun anısını yaşatacak olan çeşmenin yapılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.