Emekli Din Görevlilerine Teşekkür Plaketi

İl Müftülüğü bünyesinde uzun yıllar görev yapmış olan ve akabinde emekliye ayrılan din görevlileri ile görevi başında iken ahirete irtihal eden din görevlilerinin ailelerine yönelik vefa programı düzenlendi.24.11.2021 Çarşamba günü İl Müftülüğü binasında gerçekleşen program kahvaltı ikramından sonra İl Müftüsü Bayram Şahin’in konuşmaları ile başladı.Konuşmasına vefat eden din görevlilerine Allah’tan rahmet ve ailelerine baş sağlığı dileyerek başlayan Şahin, sözlerine şu şekilde devam etti;’’ Müftülüğümüzde uzun yıllar feragatle, şerefli bir görevi ifa etmenin sonunda emeklilik hakkını kazanma bahtiyarlığına eriştiniz.Resmi görevinizin sona ermesiyle başlayan yeni dönemde de mesleki vakarınıza yaraşır örnek hayatınızı devam ettireceğinize olan güvenimi ifade etmek isterim. Siz değerli hocalarıma Diyanet İşleri Başkanlığı camiası adına teşekkürlerimi sunuyor, Yüce Allahtan bundan sonraki hayatınızda sağlık, huzur ve mutluluklar diliyorum’’Program emekli olan ve vefat etmiş olan din görevlisi eşlerinin konuşmalarıyla devam etti. Ailelerin konuşmaları esnasında duygusal anlar yaşandı.Müftü Şahin’in emekli personele plaket takdimi ve teşekkür konuşmasının ardından program sona erdi.