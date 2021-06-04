"Gül ile Gülelim Projesi"

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Isparta ve Keçiborlu Gençlik Merkezleri “Gül ile Gülelim Projesini” hayata geçirdi.Proje kapsamında ilimize başka illerden gül toplamak için gelen mevsimlik işçilerin kaldığı çadırkenti ziyaret ettik. Çadırkentte kalan çocuklara, gönüllü gençlerimiz tarafından hediyeler verildi, onlarla oyunlar oynandı. Çocukların yüzlerinde ki tebessüm görülmeye değerdi. O son gence ulaşıncaya kadar gönüllülük çalışmalarımız devam edecek.