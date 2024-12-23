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Ücretsiz Kargo Dönemi Sona Eriyor

Ücretsiz Kargo Dönemi Sona Eriyor
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Ücretsiz Kargo Dönemi Sona Eriyor: Yurt Dışı Alışverişte Yeni Dönem

İnternet alışverişleri hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline gelirken, yurt dışından yapılan alışverişlere yönelik önemli bir değişiklik yolda. Yurt dışı alışverişlerde ücretsiz kargo dönemi sona eriyor. Yeni düzenlemeyle, gümrüksüz alışveriş limiti düşürülürken kargo ücretleri için de yeni kurallar devreye giriyor.

Gümrüksüz Alışverişte Limit Düşürüldü

Ticaret Bakanlığı tarafından alınan kararla, yurt dışından yapılan alışverişlerde gümrüksüz alışveriş limiti 27 Euro’ya düşürüldü. Ayrıca, alışverişlerde eşya adedi de 500 ile sınırlandırıldı. Yeni düzenleme, 27 Aralık 2024 tarihinde yürürlüğe girecek.

Kargo Ücretleri Zorunlu Hale Geliyor

Düzenlemeyle birlikte, satıcı kargo ücretini karşılamak istese bile en az 3 Euro’luk bir taşıma ücreti uygulanmış kabul edilecek. Bu, her alışverişte 3 Euro’luk bir kargo bedelinin zorunlu hale geleceği anlamına geliyor.

Önceki Düzenlemelerin Devamı

Geçtiğimiz aylarda yapılan düzenlemeler kapsamında, yurt dışı alışverişlerde uygulanan gümrük limiti 150 Euro’dan 30 Euro’ya düşürülmüştü. Kasım ayı sonunda, bu limitin kargo dahil 30 Euro olacağı belirtilmişti. Şimdi ise bu limitin 27 Euro’ya indirilmesi ve kargo ücretlerinin zorunlu hale getirilmesiyle düzenleme netlik kazandı.

27 Aralık’ta Yürürlüğe Giriyor

Ticaret Bakanlığı’nın açıklamalarına göre, söz konusu karar 27 Aralık 2024 itibarıyla uygulanmaya başlanacak. Düzenlemenin hayata geçmesiyle birlikte, yurt dışından yapılan alışverişlerde daha sıkı maliyet düzenlemeleri devrede olacak.

Bu yeni kurallar, tüketicilerin alışveriş alışkanlıklarını yeniden gözden geçirmesine neden olabilir. Özellikle sık sık yurt dışından alışveriş yapan kullanıcılar, ücretsiz kargonun sona ermesiyle artan maliyetlere dikkat etmek durumunda kalacak.

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