Diyanet'ten 4 Bin Yeni Personel Alımı! Başvuru Şartları Açıklandı

Diyanet İşleri Başkanlığı, taşra teşkilatlarında görevlendirilmek üzere 4 bin din görevlisi alımı yapacağını duyurdu. Açık pozisyonlar için gerekli şartlar ve başvuru detayları kamuoyuyla paylaşıldı. İşte alım sürecine dair tüm ayrıntılar…

4 Bin Din Görevlisi Alınacak

Diyanet İşleri Başkanlığı, taşra teşkilatında açık bulunan pozisyonlar için KPSS ve sözlü sınav sonuçlarına göre değerlendirme yapacak. Sözlü sınavda adayların Kur’an-ı Kerim bilgisi, dini bilgiler ve hitabet yetenekleri test edilecek.

Başkanlık tarafından yapılan açıklamada, “Taşra teşkilatımızda 4/B sözleşmeli pozisyonlarda istihdam edilmek üzere ilan edilen boş pozisyonların üç katı kadar aday, KPSS puanı esas alınarak sözlü sınava çağrılacaktır.” ifadeleri kullanıldı.

Başvuru Süreci ve Şartları

Başvurular, 30 Aralık 2024 ile 10 Ocak 2025 tarihleri arasında, “sinav.diyanet.gov.tr” adresi üzerinden alınacak. Adayların başvuru sırasında, il ve ilçe müftülüklerinde başvuru onayı yaptırmaları gerekecek.

Başvuru Şartları:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesindeki şartları taşımak,

İlgili öğrenim durumlarına sahip olmak,

KPSS’den en az 50 puan almış olmak,

Görev yapmaya engel bir durumu bulunmamak,

Hafızlık kontenjanı için hafız olmak.

Adayların yalnızca bir kontenjan grubu için başvuru yapabileceği de belirtiliyor.

Sınav Detayları

Başvuruların değerlendirilmesinin ardından adaylar sözlü sınava çağrılacak. Sınav merkezleri arasında İstanbul, Ankara, Antalya, Trabzon, ve Diyarbakır gibi iller bulunuyor.

Sözlü sınavda şu konular değerlendirilecek:

Kur’an-ı Kerim (70 puan),

Dini bilgiler (20 puan),

Hitabet (10 puan).

Sınavda 70 puan ve üzeri alan adaylar başarılı sayılacak. Başarı sıralamasında KPSS puanı, mezuniyet tarihi ve yaş gibi kriterler dikkate alınacak.

Dikkat Edilmesi Gerekenler

Başvuru sürecinde bilgilerinin eksiksiz ve doğru olması tamamen adayların sorumluluğunda olacak. Hatalı veya eksik başvurular kabul edilmeyecek.

Sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar, duyurunun ardından 7 gün içerisinde yapılabilecek. İtiraz sonuçları ise en geç 15 gün içinde açıklanacak.

Başvuruların başladığı tarihte ilgi büyük olacak gibi görünüyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi sitesini takip ederek detayları kaçırmayın!



