İsa Karakaş, 2025 yılı için asgari ücretle ilgili tahminini açıkladı

Karakaş, geçen yıl verdiği tahminin gerçekleştiğini belirterek, 2025 yılı için asgari ücretin 22 bin 500 TL civarında olacağını öngörüyor. Bu tahmini yaparken, ekonomik koşullar, hükümetin politikaları ve orta vadeli plan gibi faktörleri dikkate aldığını ifade etti. Karakaş, asgari ücretin açlık sınırının altında olmaması gerektiğini vurgulayarak, insan onuruna yaraşır bir ücretin en az 26 bin 712 TL olması gerektiğini söyledi. Ancak, bu miktarın işverenler için çok yüksek olduğunu belirterek, hükümetin enflasyon hedefleri ve ekonomik yapıyı göz önünde bulunduracağının altını çizdi.

Asgari ücretin 22 bin 525 TL civarında olacağını tahmin eden Karakaş, bunun işverene maliyetinin 32 bin 259 TL olacağını belirtti. Ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın son anda bu rakamı biraz daha artırabileceğini ve 23 bin 500 TL’ye çıkarabileceğini düşündüğünü söyledi.

Karakaş, işverenlerin bu maliyetle nasıl başa çıkacağı konusunda da bazı önerilerde bulundu. Hükümetin asgari ücret desteğini artırarak işverenlere bu yükü hafifletebileceğini belirtti.



