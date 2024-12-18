TÜRK-İŞ’ten Kritik Hamle: Asgari Ücret Görüşmeleri Öncesi Başkanlar Kurulu Toplanıyor

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun üçüncü ve kritik toplantısı öncesinde, işçi tarafını temsil eden TÜRK-İŞ, asgari ücret gündemiyle Başkanlar Kurulu Toplantısı yapma kararı aldı. TÜRK-İŞ Genel Merkezi’nde gerçekleşecek toplantıda, konfederasyonun asgari ücret görüşmelerindeki tavrı ve olası senaryolara karşı yol haritası belirlenecek.

Asgari Ücret Görüşmeleri Devam Ediyor

Doğrudan 7 milyon çalışanı, dolaylı olarak ise tüm toplumu ilgilendiren 2025 yılı asgari ücreti belirleme süreci hız kesmeden devam ediyor.

İlk toplantı: 10 Aralık ,

, İkinci toplantı: 16 Aralık ,

, Üçüncü toplantı: 19 Aralık Perşembe günü saat 11.30'da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde gerçekleşecek.

Komisyon toplantısında, işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçi tarafını ise TÜRK-İŞ temsil edecek.

Başkanlar Kurulu Toplantısında Neler Görüşülecek?

TÜRK-İŞ, asgari ücret görüşmeleri öncesi stratejisini belirlemek için Başkanlar Kurulu Toplantısı yapacak. TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay başkanlığında gerçekleşecek toplantıda:

Sendika yönetimlerinden asgari ücret konusundaki görüşler alınacak.

alınacak. Görüşmelerde TÜRK-İŞ’in tavır ve talepleri netleştirilecek.

netleştirilecek. Anlaşma sağlanamaması durumunda, izlenecek yol haritası belirlenecek.

Gözler 19 Aralık Toplantısında

19 Aralık’ta yapılacak üçüncü toplantı, 2025 yılı için geçerli olacak asgari ücretin belirlenmesinde kritik bir rol oynayacak. Hükümet ve taraflar arasında yapılacak görüşmelerde, işçilerin alım gücünü artıracak bir zam oranı üzerinde uzlaşılması bekleniyor.

Mevcut Asgari Ücret Ne Kadar?

2024 yılı itibarıyla geçerli olan asgari ücret şu şekilde uygulanıyor:

Brüt: 20.002 TL

20.002 TL Net: 17.002 TL

17.002 TL İşverene Toplam Maliyet: 23.502 TL

Yeni asgari ücret, yalnızca maaşları değil; işsizlik maaşı, kıdem tazminatı, GSS primleri ve birçok sosyal ödeme kalemini de etkileyecek.