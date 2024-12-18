1 Liranın Maliyeti 3 Lirayı Aştı: Madeni Paralar Değerini Kaybediyor

CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir, madeni para basımında kullanılan madenlerin maliyetinin artmasıyla birlikte 1 TL’nin maliyetinin 3 TL’ye ulaştığını açıkladı. Döviz kurlarındaki yükseliş ve maden fiyatlarındaki artış, madeni para basımında ciddi maliyet sorunlarına yol açtı.

Madeni Paraların Gramajı Düşürüldü

Deniz Demir, yaptığı yazılı açıklamada, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü’nün maliyetleri düşürmek için gramaj azaltma yöntemine başvurduğunu belirtti. Bu kapsamda:

1 TL’nin ağırlığı: 8,2 gramdan 6,6 grama düşürüldü.

8,2 gramdan 6,6 grama düşürüldü. 50 kuruşun ağırlığı: 6,8 gramdan 5,5 grama indirildi.

Demir, üretimde yapılan bu değişiklikle %30 tasarruf sağlandığını, ancak dövizdeki artışın bakır, çinko ve nikel gibi maden alaşımlarının maliyetini yükselttiğini ifade etti.

Piyasadaki Paralar Hurdacılara Satılıyor

Maliyet artışının fırsatçılara olan etkisine de dikkat çeken Demir, şu açıklamalarda bulundu:

"Artan döviz kurlarıyla birlikte 1 TL’nin maliyeti 3 TL’yi geçti. Bu durum fırsatçılara gün doğurdu. Piyasaya çıkan madeni paralar, hurdacılar tarafından toplatılarak yasa dışı kazanç sağlama yoluna gidildi. 50 kuruş ve 1 TL gibi paralar, ekonomik gerçekliğini yitirdi."

Ekonomik Krizin Yansıması

Demir, madeni paraların değer kaybının halkın alım gücüne olan etkisine de değinerek, "Ekmeğin 15 TL’ye yaklaştığı bir ortamda 50 kuruş ve 1 TL’nin değeri neredeyse yok olmuştur," dedi.

Artan maliyetlerin yalnızca madeni para üretiminde değil, günlük yaşamda da ciddi sorunlara yol açtığını vurgulayan Demir, ekonomideki bu olumsuz gelişmelerin halkı giderek daha fazla zorladığını ifade etti.

Sonuç: Çözüm Arayışı Gerekiyor

Madeni paraların maliyetlerinin hızla yükselmesi, hem ekonomiye hem de tüketiciye ciddi yükler getiriyor. Bu durum, paranın üretim maliyetlerinin düşürülmesi ve ekonomik politikaların yeniden gözden geçirilmesini zorunlu hale getiriyor.



