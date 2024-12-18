Asgari Ücret 25 Bin TL Mi Olacak? Yeni Tahminler Heyecan Yarattı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in asgari ücretle ilgili yaptığı açıklamalar ve gazeteci Mevlüt Tezel'in “25 bin TL hayırlı olsun” çıkışı, milyonlarca asgari ücretlinin zam beklentilerini artırdı. 2025 yılı için asgari ücret tahminleri tartışılmaya devam ederken, Tezel'in açıklamaları gündeme damgasını vurdu.

"25 Bin TL, 700 Dolar Demek"

Sabah gazetesi yazarı Mevlüt Tezel, köşe yazısında asgari ücretle ilgili dikkat çekici ifadeler kullandı:

"Asgari ücretlinin 2024 yılını tek zamla geçirdiğini unutmamalıyız. Enflasyonun yüzde 45-47 bandında gerçekleşmesi bekleniyor. Asgari ücretlinin alım gücünü koruyabilmesi için en düşük zammın yüzde 45 olması gerekiyor. Bu durumda net 17 bin 2 lira olan asgari ücretin 2025 yılında 24 bin 653 liraya yükselmesi gerekiyor."

Tezel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son toplantıda müdahale ederek bu rakamı 25 bin TL’ye çıkarabileceğini belirtti. Bu rakamın, Türk lirasının dolar karşısındaki değeri göz önünde bulundurulduğunda 700 dolara denk geldiğini ifade etti.

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'in Açıklamaları

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vatandaşların enflasyonun altında ezilmeyeceğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Vatandaşlarımız müsterih olsun. Birçok alanda enflasyonda hissedilebilir bir yavaşlama başladı. Asgari ücret, muhtemelen enflasyonun üzerinde seyredecek."

Bu açıklamalar, asgari ücretle ilgili beklentilerin daha da yükselmesine neden oldu.

Asgari Ücret Zammı Nasıl Belirlenecek?

Tezel'in aktardığı senaryolara göre:

Aralık enflasyonu %2 olursa: Yıl sonu enflasyonu %45,70 ,

Yıl sonu enflasyonu , Aralık enflasyonu %3 olursa: Yıl sonu enflasyonu %47,20 olacak.

Bu oranlar doğrultusunda yapılacak zam, asgari ücretin 24.653 TL’ye yükselmesini sağlayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın devreye girmesi durumunda bu rakamın 25 bin TL olarak açıklanabileceği de öngörülüyor.

Asgari Ücrette Tarih Yazılabilir Mi?

Tezel, "Tarihte hiçbir zaman asgari ücret 700 dolara çıkmamıştı" diyerek bu rakamın tarihî bir anlam taşıyacağını ifade etti. Ancak asgari ücret artışının enflasyonu tetikleyebileceği endişesi, ekonomi çevrelerinde tartışılmaya devam ediyor.

TÜİK Verileri ve Beklentiler

Tezel, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı enflasyon oranları ile halkın hissettiği enflasyon arasında fark olduğunu belirtti. Bu durum, asgari ücret artışının vatandaşın gerçek alım gücünü ne kadar iyileştireceği konusunda soru işaretleri yaratıyor.

Gözler Yeni Toplantıda

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun bir sonraki toplantısında alınacak kararlar, 2025 yılı için geçerli olacak asgari ücretin kaderini belirleyecek. Mevlüt Tezel’in 25 bin TL tahmini, kamuoyunda heyecan yaratırken, gözler hükümetin ve tarafların nihai kararına çevrilmiş durumda.

Yeni asgari ücretin Aralık ayı sonu itibarıyla açıklanması bekleniyor.