TÜRK-İŞ, Asgari Ücret Talebini Açıkladı

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısının ardından 2025 yılı için asgari ücret talebini kamuoyuyla paylaştı.

Atalay, yaptığı açıklamada asgari ücrete yüzde 45 enflasyon oranı ve yüzde 20 refah payı eklenmesini önerdiklerini belirtti. Bu öneriye göre 2025 yılı asgari ücretinin 29 bin 583 TL olması gerektiğini ifade eden Atalay, "TÜRK-İŞ olarak, çalışanlarımızın insanca yaşayabileceği bir ücret talep ediyoruz. Asgari ücret tespit komisyonuna önerimiz, yüzde 45 enflasyon oranı üzerine yüzde 20 refah payı eklenerek zam yapılmasıdır. Bu hesaplama ile asgari ücretin 29 bin 583 TL'ye yükselmesi gerektiğini düşünüyoruz" dedi.

TÜRK-İŞ’in talebi, asgari ücret görüşmelerinin en önemli gündem maddelerinden biri olurken, tarafların bir uzlaşıya varıp varamayacağı ise önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.