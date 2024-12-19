Evlenmek İsteyenlere Kötü Haber: Nikah Ücretlerine Yılbaşı Zammı Geliyor

Ekonomik dalgalanmalar ve yüksek enflasyon, evlenmeyi planlayan çiftlerin masraflarını artırmaya devam ediyor. Belediyeler, yeni yıl itibarıyla nikah ücretlerine zam yapma kararı aldı. Sade bir nikahla evlenmeyi tercih eden çiftler bile artık daha yüksek nikah masraflarıyla karşılaşacak.

Nikah Ücretlerinde Dev Artış

Son yıllarda nikah ücretlerinde yaşanan artış oranları dikkat çekiyor:

Kadıköy Belediyesi: 2018: Hafta içi nikah kıyma ücreti 268,5 TL , 2025: Yüzde 870 artışla 2.605 TL .

Şişli Belediyesi: 2018: Hafta içi nikah kıyma ücreti 150 TL , 2024: Yüzde 767 artışla 1.300 TL .



Bu oranlar, birçok çiftin bütçesini zorlayacak seviyelere ulaştı.

Aile Cüzdanı Bedeli de Artıyor

Evlenirken alınan aile cüzdanı bedeli de zamlanacak.

2024: 705 TL,

705 TL, 2025: Yeniden değerleme oranına göre yaklaşık 1.040 TL olması bekleniyor.

Bu artış, nikah masraflarını daha da artıracak ve çiftlerin planlarını yeniden gözden geçirmesine neden olabilir.

Evlenmek Daha Masraflı Hale Geldi

Ekonomik koşulların etkisiyle düğün masraflarından kaçınarak sade nikah tercih eden çiftler, nikah ücretlerindeki bu artış nedeniyle de zorlanacak. Çiftlerin, nikah tarihlerini belirlemeden önce yeni zam oranlarını dikkate almaları tavsiye ediliyor.

Planlar Gözden Geçiriliyor

Nikah ücretlerine gelen bu zam, evlilik hazırlığındaki çiftlerin bütçelerini daha dikkatli yönetmelerini zorunlu kılıyor. Çiftlerin, hem nikah ücretleri hem de diğer evlilik masraflarını karşılayabilmek için alternatif planlar yapması gerekebilir. Yılbaşından itibaren bu zamların devreye gireceği göz önünde bulundurularak çiftlerin erken başvuru yapmaları öneriliyor.