Öğretmenlik Mesleğinde Yeni Dönem: Kariyer Basamakları Yeniden Düzenlendi

“Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Mesleği Kariyer Basamakları Yönetmeliği” Resmi Gazete’de Yayımlandı

18 Ekim 2024 itibarıyla aday öğretmenler ve öğretmenler için kariyer basamaklarında önemli değişiklikler içeren yönetmelik, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni düzenleme, öğretmenlerin mesleki ilerleme süreçlerine ilişkin detayları kapsıyor.

Aday Öğretmenlik Süreci Düzenlendi

Yönetmeliğe göre, 18 Ekim 2024 itibarıyla aday öğretmen olarak görev yapanlar ile bu tarihten 1 Eylül 2025’e kadar aday öğretmen olarak istihdam edilenler, Aday Öğretmen Yetiştirme Programı’na tabi tutulacak.

Adaylık süresi 1 yıldan az, 2 yıldan fazla olamayacak.

Programı başarıyla tamamlayan ve bir yıllık görev süresini dolduran aday öğretmenler, süreç sonunda öğretmenliğe atanacak.

Sözleşmeli öğretmenler de aynı süreçten geçecek, ancak 3 yıllık çalışma süresini tamamladıktan sonra adaylık hükümleri uygulanmayacak.

Kariyer Basamakları Yeniden Tanımlandı

Uzman Öğretmenlik: Öğretmenlikte en az 10 yıl hizmeti bulunan ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezası almayan öğretmenler, Uzman Öğretmenlik Eğitim Programı’na başvuru yapabilecek. Programı tamamlayanlara uzman öğretmen unvanı verilecek.

Öğretmenlikte en az 10 yıl hizmeti bulunan ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezası almayan öğretmenler, Uzman Öğretmenlik Eğitim Programı’na başvuru yapabilecek. Programı tamamlayanlara uzman öğretmen unvanı verilecek. Başöğretmenlik: Uzman öğretmenlikte en az 10 yıl görev yapan ve benzer şartları taşıyan uzman öğretmenler, Başöğretmenlik Eğitim Programı’na katılabilecek.

18 Ekim 2024 itibarıyla, öğretmenlikte veya uzman öğretmenlikte 20 yılını dolduran ve gerekli koşulları sağlayan öğretmenler, doğrudan Başöğretmenlik Eğitim Programı’na başvurabilecek.

Geçerli Hizmet Süreleri

Kariyer basamaklarında, öğretmenlik ve uzman öğretmenlikte geçirilen süreler dikkate alınacak. Bu sürelere, aday öğretmenlik, askerlikte temel eğitim sonrası öğretmenlik, müdürlük görevleri ve vekil öğretmenlikte geçen süreler dahil edilecek.

Özel Okul Öğretmenlerine de Fırsat

Bakanlığa bağlı özel öğretim kurumlarında görev yapan öğretmenler ile diğer kamu kurumlarında öğretmen olarak çalışanlar, gerekli şartları sağlamaları halinde uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik unvanları için başvuruda bulunabilecek.

Eski Yönetmelik Yürürlükten Kalktı

Yeni düzenleme ile 12 Mayıs 2022 tarihli “Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliği” yürürlükten kaldırıldı.

Yeni yönetmelik, öğretmenlerin kariyer basamaklarında daha şeffaf ve belirgin kriterlerle ilerlemelerini sağlarken, mesleki gelişim süreçlerini desteklemeyi amaçlıyor.