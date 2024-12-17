THY'den Kayıp Bagajlara Teknolojik Çözüm: Apple ile Anlaşma Sağlandı

Türk Hava Yolları (THY), yolcu memnuniyetini artırmak ve kayıp bagaj sorunlarını çözmek için Apple ile önemli bir iş birliği gerçekleştirdi. THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, bu yeniliğin operasyonel verimliliği artıracağını ve yolcu deneyimini üst seviyeye taşıyacağını belirtti.

Bagaj Takip Sistemi Devrede: AirTag ile Takip

Yapılan anlaşma ile Apple’ın AirTag teknolojisi ve Find My uygulaması destekli cihazlar sayesinde kayıp bagajların konumu kolayca tespit edilebilecek. Böylece, yolcular bagajlarının konum bilgilerini THY ekipleriyle güvenli bir şekilde paylaşarak hızlı bir çözüm süreci başlatabilecek.

Yolcular Bu Sistemi Nasıl Kullanacak?

THY, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yolcuların bu sistemi kolaylıkla kullanabileceğini vurguladı. Sistem şu şekilde çalışacak:

Find My Uygulaması: Yolcular, iOS 18.2 güncellemesiyle Find My uygulaması üzerinden “Konum Paylaş” bağlantısı oluşturacak. Web Sitesi Üzerinden Paylaşım: Oluşturulan konum bağlantısı, THY’nin web sitesi üzerinden ilgili ekiplerle paylaşılacak. Web Adresi:https://lnkd.in/dhzeadvh Güvenlik ve Süreklilik: Paylaşılan konum bilgisi yedi gün boyunca güvenli bir şekilde saklanacak ve otomatik olarak sona erecek. Yolcular dilerse paylaşımı istedikleri zaman sonlandırabilecek.

Mobil Uygulama Üzerinden Kullanım Çok Yakında

Prof. Dr. Ahmet Bolat, bu özelliğin kısa bir süre içinde THY mobil uygulaması üzerinden de kullanıma sunulacağını belirtti. Böylece yolcular, bagaj takibini daha hızlı ve kolay bir şekilde yapabilecek.

Yolcu Deneyiminde Yeni Bir Dönem

THY, Apple iş birliği sayesinde bagaj sorunlarını azaltmayı ve yolcu memnuniyetini en üst seviyeye çıkarmayı hedefliyor. Bu yenilik, kayıp bagaj süreçlerinde yaşanan belirsizliği ortadan kaldırarak hızlı ve güvenilir bir çözüm sunacak.

Türk Hava Yolları, teknolojiyi seyahat deneyimini geliştirmek için kullanmaya devam edeceğini ve yenilikçi çözümlerle yolcularına daha iyi bir uçuş deneyimi sunmayı amaçladığını vurguladı.