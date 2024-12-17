Yurt Dışı Çıkış Harcında Yeni Dönem: 1 Ocak’tan İtibaren Değişiyor

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), yurt dışı çıkış harçlarının ödenmesinde önemli bir değişikliğe gidiyor. 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren yurt dışına çıkış harcının pulla ödenmesi uygulaması sona erecek.

Harç Pulları 10 Ocak’a Kadar Geçerli

GİB’den yapılan açıklamaya göre, 2024 yılı sonuna kadar alınmış olan 500 TL’lik harç pulları yalnızca 10 Ocak 2025 tarihine kadar geçerli olacak. Bu tarihten sonra harç pulları geçersiz sayılacak ve yurt dışı çıkış harcının farklı yöntemlerle ödenmesi gerekecek.

Yeni Ödeme Yöntemleri

Yurt dışı çıkış harcı ödemeleri, yeni dönemde şu kanallar aracılığıyla gerçekleştirilebilecek:

Dijital Vergi Dairesi üzerinden online ödeme,

üzerinden online ödeme, GİB Mobil uygulaması,

uygulaması, Anlaşmalı Bankalar: İnternet bankacılığı, mobil bankacılık, ATM ve banka vezneleri,

İnternet bankacılığı, mobil bankacılık, ATM ve banka vezneleri, Vergi Daireleri ,

, Havalimanı ve liman vezneleri.

Bu düzenleme ile havalimanlarında yaşanan yoğunluğun azaltılması ve ödemelerin daha hızlı ve pratik hale getirilmesi amaçlanıyor.

2025 Yılı Yurt Dışı Çıkış Harcı Ücreti

Yurt dışı çıkış harcı, 2024 yılı Ağustos ayında 150 TL’den 500 TL’ye yükseltilmişti. Yeni yıldan itibaren yurt dışı çıkış harcı ücretine yeniden zam yapılacak. Buna göre, 1 Ocak 2025 itibarıyla yurt dışı çıkış harcı 719,65 TL olarak uygulanacak.

Harç Pulu Alacaklara Uyarı

Yetkililer, vatandaşları eski harç pullarını kullanma konusunda uyararak şu açıklamada bulundu:

"Bugünden harç pulu almak, çıkış tarihinde geçerli olan tutarın ödenmeyeceği anlamına gelmez. Çıkış tarihi itibarıyla geçerli olan tutarın ödenmesi zorunludur."

1 Ocak 2025’ten itibaren yurt dışı çıkış harçlarının pulla ödenmesine son verilecek ve dijital ödeme kanalları ön planda olacak. Vatandaşların yurt dışına çıkmadan önce harç ücretini güncel tutarlar üzerinden ödemeleri gerektiği hatırlatıldı.

Yeni dönemde harç ödemelerinin hızlı ve sorunsuz yapılabilmesi için dijital platformların kullanılması öneriliyor.