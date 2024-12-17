Taksilerde Kamera Zorunluluğu: 1 Mart 2025’ten İtibaren Muayenesiz Geçemeyecek

Son dönemde taksi şoförlerine yönelik artan saldırılar, araç içi kameraların ne denli önemli olduğunu bir kez daha ortaya koyarken, bu konuda yeni bir düzenleme hayata geçiriliyor. İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Erkan Özkan, 1 Mart 2025 itibarıyla araç içi kamera sistemi olmayan ticari taksilerin TÜVTÜRK araç muayenesinden geçemeyeceğini açıkladı.

Araç İçi Kameralar Artık Zorunlu

İçişleri Bakanlığı’nın yönetmeliğiyle 1 Eylül 2024 tarihinden itibaren ticari taksilerde araç içi kameralar zorunlu hale getirildi. İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Erkan Özkan, kameraların şoför güvenliği için hayati bir öneme sahip olduğunu belirterek şu açıklamalarda bulundu:

"Ticari araçlarda kameralar, yaşanan olayların aydınlatılmasında kritik rol oynuyor. 1 Mart 2025’ten itibaren kamera takılı olmayan taksiler, TÜVTÜRK araç muayenesinden geçemeyecek. Bu da hem güvenlik hem de şeffaflık açısından büyük bir adım olacak."

Olaylara Anında Müdahale: Buton Sistemi

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası, taksi şoförlerinin güvenliği için 7/24 hizmet veren bir haber merkezi oluşturdu. Bu sistem, herhangi bir tehlike anında butona basılmasıyla devreye giriyor. Başkan Özkan, bu sistemin nasıl çalıştığını şöyle anlattı:

"Taksici esnafımız, tehlike anında araç içindeki butona bastığında, haber merkezimizde bir sinyal oluşuyor. Görevli arkadaşlarımız, kameraları devreye alarak anlık olarak taksi içerisindeki durumu görüyor ve derhal emniyet güçlerine aracın konumunu bildiriyor. Bu sayede hızlı ve etkili bir müdahale sağlanıyor."

İzmir’de 7/24 Takip Sistemi

İzmir genelinde şu anda 2 bin 915 ticari taksinin bin 300’ünde kamera sistemi mevcut. İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası, tüm taksilerin hareketlerini tek bir merkezden anlık olarak takip ediyor. İzmir’in 30 ilçesinde ve hatta teknik destek sağlanan Manisa’da, araçların güvenliği için sürekli gözetim sağlanıyor.

Erkan Özkan, bu sistemi şöyle özetledi:

"Haber merkezimiz, tüm taksileri 7/24 takip ediyor. Araçta yaşanan en ufak bir olayı anında tespit edebiliyoruz. Bu hizmet, Türkiye'de bir ilk olma özelliği taşıyor ve İzmirli şoför esnafımız adına gurur duyuyoruz."

Tehlike Anında Hızlı Müdahale

Sistemin detaylarına değinen Özkan, kameraların sadece araç içi kayıt almadığını, aynı zamanda anlık olarak haber merkeziyle bağlantılı çalıştığını belirtti:

"Butona basıldığında tehlike sinyali merkezimize düşüyor. Ekrandan aracın içini anında görebiliyor ve durumu değerlendiriyoruz. Eğer tehdit söz konusuysa, anında emniyetle iletişime geçip aracın konumunu paylaşıyoruz. Kamera taktırmak önemli ama esas fayda, bu sistemin haber merkezine entegre olmasıyla sağlanıyor. Böylece güvenlik, 7/24 kesintisiz sağlanıyor."

Sonuç: Güvenli Yolculuk için Zorunluluk

Yaşanan olaylar, özellikle araç içi kameraların taksi şoförlerinin can güvenliği açısından büyük bir ihtiyaç olduğunu bir kez daha gösterdi. İçişleri Bakanlığı’nın yönetmeliğiyle, 1 Mart 2025 itibarıyla kamera sistemi olmayan ticari taksiler, araç muayenesinden geçemeyecek. İzmir’de başlatılan bu sistem, kısa sürede tüm ülkeye örnek olacak ve taksi şoförleri için daha güvenli bir çalışma ortamı oluşturacak.