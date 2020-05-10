Tarsus'ta koluna demir korkuluk saplanan çocuk tedaviye alındı
Mersin'in Tarsus ilçesinde çıktığı duvardaki demir korkuluk koluna saplanan 6 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı.
Akşemsettin Mahallesi'nde çıktığı duvarda oyun oynarken koluna demir korkulukların saplanmasıyla yaralanan E.A'ya ihbar üzerine bölgeye giden itfaiyeye ve sağlık ekipleri müdahale etti.
E.A, itfaiye ekiplerinin korkulukları kesmesinin ardından koluna batan demirle Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Hastanedeki operasyonda E.A'nın koluna saplanan demir çıkarıldı.