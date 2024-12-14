Tapu İşlemlerinde Yeni Dönem: 3 Boyutlu Model Zorunluluğu Geliyor

Tapu ve kadastro işlemlerinde 1 Ocak 2025 itibarıyla önemli bir değişiklik başlıyor. Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Hakan Gedikli, kat irtifakı ve kat mülkiyetine konu işlemlerde, mimari projelerin yanı sıra 3 Boyutlu Sayısal Yapı Modeli'nin güvenli elektronik ortamda Genel Müdürlüğe gönderilmesinin zorunlu hale geleceğini açıkladı.

Dijitalleşme ile Daha Güvenli İşlemler

Gedikli, "3B Şehir Modelleri Üretimi ve 3B Kadastro Altlıklarının Oluşturulması Projesi" kapsamında, yapıların dijital ortamda daha şeffaf ve güvenli şekilde kaydedilip denetlenmesini hedeflediklerini belirtti. Bu yenilikle, tapu işlemlerinde dijitalleşme hedeflerine ulaşılmasının yanı sıra, doğal afet risklerini azaltma ve afet yönetimini iyileştirme konusunda da önemli adımlar atılacağı ifade edildi.

Dijital Bina Konsepti Devrede

Yapılan açıklamaya göre, dijitalleşme süreci, "Dijital Bina" konseptiyle sürdürülecek ve vatandaşlar gerekli bilgilere 'dijitalbina.tkgm.gov.tr' adresinden ulaşabilecek. 3B Sayısal Yapı Modelleri'nin zorunlu hale gelmesi, gayrimenkul sektöründe yenilikçi bir dönemin kapılarını aralayacak.

Sektör Paydaşları Hazırlık Yapacak

Gedikli, uygulamanın geçiş süreciyle birlikte sektördeki tüm paydaşların gerekli hazırlıkları yapmasının önemli olduğunu vurguladı. Mimari projelerin 3 boyutlu modelleme ile uyumlu hale getirilmesi ve dijital dönüşüm süreçlerinin tamamlanması için belirtilen tarihe kadar çalışmaların hız kazanması bekleniyor.