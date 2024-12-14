Mehmet Şimşek'ten Yeni Adım: Dijital Danışmanlık Gelirlerine Vergi Denetimi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, sosyal medya gelirlerinin ardından şimdi de yaşam koçluğu, meditasyon, terapi ve mentörlük gibi bireysel danışmanlık hizmetlerinden gelir sağlayanları yakın takibe aldı. Bakanlık, bu alanlardan elde edilen kazançların eksiksiz beyan edilmesi için kapsamlı bir vergi denetimi başlattı.

Kayıt Dışılıkla Mücadele Derinleşiyor

Bireysel danışmanlık, mindfulness, theta healing ve doula gibi hizmetlerden gelir sağlayanların banka hesap hareketleri ile vergi beyannameleri karşılaştırılarak kayıt dışı kazançlar tespit ediliyor. Bakanlık, 2022 ve 2023 yıllarında yapılan denetimlerde önemli miktarda kayıt dışı gelir ortaya çıkarıldığını açıkladı.

Kolay Vergileme Sistemi Devrede

Sosyal medya gelirleri için uygulanan kolay vergileme yöntemi, bireysel kurs ve danışmanlık alanlarında da genişletildi. Sisteme göre:

Gelir elde eden kişiler, bir istisna belgesi alarak bankada hesap açıyor.

Bu hesaplara yatan paralardan %15 gelir vergisi tevkifatı yapılıyor.

Eğer yıllık kazanç 2024 için 3 milyon lirayı aşmazsa bu tevkifat nihai vergi sayılıyor, aksi durumda yıllık beyanname verilmesi gerekiyor.

Vergide Adalet ve Etkinlik Vurgusu

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kayıt dışılığı azaltmak için denetimlerin süreceğini belirtti. Şimşek, "Vergide adaleti sağlamak temel önceliğimiz. İzaha davet edilen ve uyum gösteren mükellefler daha az ceza ödeyecek, uyumsuzlar ise detaylı incelemeye alınacak. Bu çalışmalar, vatandaşların refahı ve ülkenin istikrarına katkı sağlayacak" dedi.

Bilgilendirme ve Denetim Birlikte Yürüyor

Bakanlık, sosyal medya ve internet üzerinden hizmet verenlerin kazançlarını beyan etmeleri konusunda bilinçlendirme çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda yapılan denetimlerin kayıt dışı ekonomiyi büyük ölçüde azaltacağı öngörülüyor.

Yeni dönemde, dijital platformlarda faaliyet gösteren bireyler için vergi bilincinin artırılması ve daha şeffaf bir ekonomiye geçiş hedefleniyor.