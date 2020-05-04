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Tam bir lif deposu! Kronik hastalıkları engelliyor...

Tam bir lif deposu! Kronik hastalıkları engelliyor...
TÜRKİYE
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Siyah mercimek beluganın faydaları nelerdir? Hangi hastalıklara iyi gelir?
Dört mevsim boyunca severek tükettiğimiz sarı ve yeşil mercimeğe şimdi de siyah beluga mercimek eklendi. Tam bir lif deposu olan siyah mercimek, son zamanların en dikkat çeken yemeği arasına girdi. Diğer mercimek çeşitlerine göre daha ufak ve sert olan parlak ve siyah yüzeyli bakliyat kanserden kalbe kadar pek çok hastalığın tedavisinde yer almaktadır. Peki siyah mercimek nedir? Faydaları nelerdir?

ofralarımızda sıkça yer alan kırmızı, sarı ve yeşil renkte olan mercimek çeşitlerine bir yenisi daha eklendi; Siyah mercimek... Ülkemizde çok az rastlanılan bu mercimek türü zengin besin değerleri ile sağlık açısından en faydalı bakliyatlar arasında ilk sıralardadır. Beluga olarak da anılan siyah mercimek tıpkı diğer mercimek türleri gibi tam bir lif kaynağıdır. Zengin besin değerleri ve içerisinde barındırdığı vitaminler sayesinde pek çok hastalığın tedavisinde yer alan beluga siyah mercimek tam bir besin deposudur. Peki Beluga siyah mercimek faydaları nelerdir? Hangi hastalıklara iyi gelir?

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BELUGA SİYAH MERCİMEK NEDİR?
Beluga olarak da anılan siyah mercimeğin ana vatanı Akdeniz bölgesidir. Güney Anadolu ve Ege bölgelerinde de yetişmekte olan siyah mercimek her mevsim kolayca bulabileceğiniz, siyah, parlak yüzeyli, ufak ve sert bir bakliyat türüdür.
Ülkemizde yeni yeni bilinmeye başlanılan siyah mercimek, M.Ö. 6.000 yıllarında Nil nehri, Dicle nehri ve Fırat bölgesine, 8000 yıl önce de Anadolu-Mezopotamya’ya dayanıyor. Bu topraklara özgü olmasına rağmen, 1900’lerin başından itibaren Amerika’da ticari olarak yetiştirilmeye başlandığı için günümüzde oradan ithal ettiğimiz bir ürün haline gelmiş. İsmini renk ve görünüş olarak benzediği beluga havyarından alan siyah beluga mercimeği, tıpkı diğer mercimek türleri gibi tam bir besin deposudur.

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BELUGA SİYAH MERCİMEĞİN BESİN DEĞERLERİ NELERDİR?
Beluga siyah mercimek, tam bir lif ve karbonhidrat kaynağıdır. 100 gram siyah mercimeğin içerisinde 360 kcal kalori bulunmaktadır. Bununla birlikte 100 gram siyah mercimeğin içerisinde 2.5 gram yağ, 55.8 gram karbonhidrat, 1.3 gram şeker, 14.2 gram lif, 27.5 gram protein bulunmaktadır.

BELUGA SİYAH MERCİMEĞİN FAYDALARI NELERDİR?
* İçerisinde barındırdığı yüksek oranda lif sayesinde kabızlığı giderir.
* Kolesterolü dengede tutar.
* Kanser hücrelerinin oluşup yayılmasını engeller.
* Kalp ve damar hastalıklarını önler.
* Antioksidan özelliği ile gençleştirici etkisi vardır.
* Enerji verir.
* İçerisinde bulunan folik asit sayesinde kadınların hamile kalmasını kolaylaştırır.
* Kansızlık ve anemi hastalıklarının önüne geçer.

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* Barındırdığı magnezyum sayesinde kas ve sinir fonksiyonlarının sağlıklı çalışmasını sağlar.
* Vücudun enfeksiyon ile savaşmasını sağlar. Bağışıklık sistemini güçlendirir.
* Siyah mercimek içerisinde bulunan fosfor, kemik ve diş sağlığında önemli görev üstlenir.
* Hamile kadınlarda bebeğin beyin ve sinir sistemini geliştirir.
* Yüksek miktarda lif barındırması sebebi ile zayıflamaya etkilidir.

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BELUGA SİYAH MERCİMEK NASIL PİŞİRİLİR?
Beluga siyah mercimeği, mutfağınızda kullanmaya alışık olduğunuz yeşil ve kırmızı mercimek gibi kolay pişer ve oldukça lezzetlidir. 
Beluga mercimeğini ılık suda 10 dakika bekletip süzün. Tencereye alıp bire üç ölçüde su ekleyin. Yani 1 su bardağı Beluga mercimeği için 3 su bardağı su kullanın. Orta dereceli ateşte su kaynamaya başladıktan sonra ortalama 15 dakika yumuşayana kadar haşlayın. Ocağınızın türüne göre mercimeği kontrol edin, bazı ocaklarda 10 dakikada pişmiş olabilir. Beluga mercimeğini süzerek kullanabilirsiniz.
 

 
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