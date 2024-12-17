Otomobil Satışlarında Yeni Dönem: Yetki Doğrulama Sistemi 1 Ocak’ta Başlıyor

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, emlak sektöründe başlatılan yetki doğrulama uygulamasının otomobil satışlarında da devreye gireceğini açıkladı. 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren yetkisiz kişilerin otomobil ilanı vermesinin önüne geçilecek. Bu düzenleme, kayıt dışılıkla mücadele kapsamında önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Yetki Doğrulama Sistemi Nedir?

Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS), ilan sitelerinde kimlik doğrulama adımının ardından yetki doğrulamasını zorunlu hale getiriyor. Şu anda taşınmaz (emlak) sektöründe kiralık ilanlar için uygulanan sistem, satılık ilanları da kapsamaya başlayacak. Otomotiv sektörü ise 1 Ocak 2025’ten itibaren bu uygulamaya dahil edilecek.

Bakan Bolat’tan Açıklama

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Meclis'te 2025 yılı bütçe görüşmeleri sırasında yaptığı açıklamada, düzenlemenin detaylarını şu sözlerle duyurdu:

"Emlak ilanları bakımından 1 Ocak 2025 tarihi itibarıyla yetkisiz kişiler taşınmaz ilanı veremeyecek. Otomotiv sektörü için de yürüttüğümüz çalışmalar tamamlandı. Bu düzenleme, 1 Ocak 2025 tarihinde yürürlüğe girecek. Böylece kayıt dışı satışların ve yetkisiz ilanların önüne geçilmesini hedefliyoruz."

Otomobil Satışlarında Kayıt Dışılığa Son

Yeni sistemle birlikte, ilan sitelerinde otomobil satışı yapmak isteyen kişilerden kimlik doğrulamasının yanı sıra yetki belgesi istenecek. Bu sayede:

Yetkisiz kişilerin ilan vermesi engellenecek.

ilan vermesi engellenecek. Kayıt dışı ticaret ve spekülasyonların önüne geçilecek.

ve spekülasyonların önüne geçilecek. Tüketicinin güvenli alışveriş yapması sağlanacak.

Taşınmaz ve Otomobil İlanlarında Yeni Dönem

1 Ocak 2025’te başlayacak uygulama, öncelikle emlak sektöründe kiralık taşınmaz ilanlarını kapsarken, genişletilerek satılık taşınmazlar ve otomobil ilanları da sisteme dahil edilecek. Yetki doğrulama uygulaması, ilan sitelerinde kontrolü artırarak sektördeki güveni sağlamayı amaçlıyor.

Sürecin Getireceği Yenilikler

Yetki Belgesi Zorunluluğu: İlan vermek isteyen kişilerin yetki belgelerini ibraz etmesi gerekecek.

İlan vermek isteyen kişilerin yetki belgelerini ibraz etmesi gerekecek. Kayıtlı Ticaret: Yetkisiz ve kayıt dışı ticaret yapan kişiler engellenerek piyasa daha güvenli hale gelecek.

Yetkisiz ve kayıt dışı ticaret yapan kişiler engellenerek piyasa daha güvenli hale gelecek. Tüketici Koruması: Alıcılar, ilan sahiplerinin kimlik ve yetkilerini doğrulayabilecek.