Özel Okul Fiyatlarındaki Artış Rekor Kırdı: Veliler Devlet Okullarına Yöneliyor

2024-2025 eğitim yılında özel okul ücretlerindeki ciddi artış, velileri zorluyor. Ortalama özel okul ücretleri 300 bin liradan başlarken, yemek, kırtasiye ve diğer masraflarla birlikte toplam maliyet 400 bin lirayı aşıyor. Bu durum, birçok ailenin çocuklarını devlet okullarına kaydırmasına neden oluyor.

Velilerden Tepkiler

Yıllık 300 Bin Lira Cepte Kaldı: Çocuğunu özel okuldan alarak devlet okuluna kaydettiren bir veli, sosyal medya paylaşımında "Özel okul için yıllık 300 bin lira ödüyordum. Şimdi bu paranın cebimde kaldığını görüyorum" ifadelerini kullandı.

Çocuğunu özel okuldan alarak devlet okuluna kaydettiren bir veli, sosyal medya paylaşımında "Özel okul için yıllık 300 bin lira ödüyordum. Şimdi bu paranın cebimde kaldığını görüyorum" ifadelerini kullandı. İki Çocuk İçin 860 Bin Lira: Başka bir veli ise iki çocuğu için toplamda 860 bin lira özel okul ücreti ödediğini, kitap ve ek giderlerin bu tutara dahil olmadığını belirtti.

Başka bir veli ise iki çocuğu için toplamda 860 bin lira özel okul ücreti ödediğini, kitap ve ek giderlerin bu tutara dahil olmadığını belirtti. Fiyatlar 3 Katına Çıktı: Geçen yıl 87 bin lira olan bir özel okulun ücreti, bu yıl 265 bin liraya yükseldi. Veliler, bu artışların sürdürülemez olduğunu vurguluyor.

Kreş ve Kırtasiye Masrafları Bile Asgari Ücretle Yarışıyor

Kreş ücretlerinin aylık 15 bin liraya ulaştığı, kırtasiye masraflarının ise 30 bin lirayı bulduğu ifade ediliyor. Veliler, bu rakamların gelecek yıl daha da artmasından endişeli.

Uzmanlara Göre Nedenler

Özel okul fiyatlarındaki artışın nedenleri arasında:

Döviz kurundaki dalgalanmalar,

Artan enerji maliyetleri,

Personel giderleri yer alıyor.

Ancak veliler, bu gerekçelerin kendi bütçelerine olan ağır etkisini hafifletmediğini belirtiyor.

Devlet Okullarına Yönelim Artıyor

Artan fiyatlar, orta gelirli ailelerin devlet okullarına yönelmesine neden oluyor. Veliler, eğitim kalitesinden ödün vermemek için farklı çözümler ararken, uzmanlar fiyatlardaki kontrolsüz artışın eğitimdeki eşitlik sorununu derinleştirebileceği uyarısında bulunuyor.