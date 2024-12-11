Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), emekliler için önemli bir karara imza attı. SGK, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Sağlık Bakanlığı’na bağlı termal tesislerden ömür boyu ücretsiz yararlanabileceğini duyurdu. Kaplıca tedavileri artık Genel Sağlık Sigortası (GSS) kapsamında değerlendirilecek ve emeklilerden hiçbir ücret talep edilmeyecek.

Kimler Yararlanabilecek?

Bu hizmetten faydalanmak isteyen emeklilerin öncelikle sağlık kurumlarından rapor alması gerekiyor. Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon ya da Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji uzmanları tarafından düzenlenen sağlık raporu ile tedavi için gerekli onay sağlanabilecek.

Nasıl Başvurulur?

Emekli vatandaşlar, herhangi bir sağlık kuruluşuna başvurarak tedaviye uygun olduklarını gösteren bir tıbbi rapor almalıdır. Alınan rapor SGK’ya sunulduğunda, kaplıca tedavileri ömür boyu ücretsiz hale gelecek.

Tedavide Ücret Talep Edilmeyecek

Tedavi masraflarının tamamen SGK tarafından karşılanacağı belirtildi. Bu kapsamda emekliler, Sağlık Bakanlığı’na bağlı termal tesislerden hiçbir ödeme yapmadan fiziksel tedavi ve rehabilitasyon süreçlerini tamamlayabilecek.

Bu yeni düzenleme, hem sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştıracak hem de emeklilerin yaşam kalitesini artıracak bir adım olarak değerlendiriliyor.