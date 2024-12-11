HAK-İŞ Başkanı Arslan'dan Asgari Ücret Eleştirisi: "Çalışanların %70’i Asgari Ücretle Çalışacak"

HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, katıldığı “Toplumsal Yaşamda ve Çalışma Hayatında Engelli Olmak” temalı bir söyleşi programında asgari ücretle ilgili dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Arslan, mevcut asgari ücret tespit komisyonunun yapısını eleştirerek, daha kapsayıcı ve uzlaşmacı bir model önerdi.

"Komisyonun Yapısı Yeniden Düzenlenmeli"

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun eksiklerini dile getiren Arslan, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'nin en büyük toplu sözleşmesi asgari ücret tespit komisyonunda yapılıyor, ancak temsil krizi yaşıyoruz. Bu süreçte işçi, işveren ve hükümetin uzlaşabileceği bir model oluşturulmalı. Bugünkü yapı ile belirlenen asgari ücret, çalışanların ihtiyaçlarına tam anlamıyla cevap veremiyor."

Aileyi Göz Önüne Alan Bir Ücret Modeli Önerisi

Arslan, asgari ücretin sadece bireysel bir rakam olarak ele alınmasının yanlış olduğunu belirterek, ailenin ekonomik yükümlülüklerini karşılayacak bir düzenlemenin yapılması gerektiğini ifade etti:

"Evli ve çocuklu bir işçinin, ailesiyle birlikte değerlendirildiği bir model oluşturulmalı. Aksi halde mevcut sistem, çalışanların gerçek ihtiyaçlarını karşılamaktan uzak kalacaktır."

Gelir Adaletsizliği Uyarısı

Arslan, mevcut düzenin devam etmesi halinde özel sektörde çalışanların çoğunluğunun asgari ücrete mahkûm olacağına dikkat çekti:

"Yüksek enflasyon ve ücretlerin reel anlamda gerilemesi nedeniyle birkaç yıl içinde çalışanların %70’inin asgari ücretle çalışmak zorunda kalacağını göreceğiz. Bu durum gelir adaletsizliğini derinleştiriyor. Asgari ücretteki artışın, diğer çalışan ücretlerine de yansımasını sağlayacak bir mekanizma kurulmalı."

"Bütün Ücretler İçin Yeni Bir Model Şart"

Arslan, yalnızca asgari ücretin değil, tüm ücretlerin adil bir şekilde artırılmasına yönelik bir model oluşturulması gerektiğini vurguladı:

"Asgari ücreti belli bir seviyeye çıkarsak bile diğer çalışanların maaşlarında aynı oranı sağlayamıyoruz. Bu da uzun vadede özel sektördeki ücretlerin asgari ücret seviyesinde kalmasına yol açıyor. Gelir dağılımındaki adaletsizlik, sistemin bir sonucu olarak karşımıza çıkıyor."

"Yeni Bir Tartışma Zeminine İhtiyacımız Var"

HAK-İŞ Başkanı, asgari ücret belirleme sürecinin daha katılımcı ve çözüm odaklı hale getirilmesi gerektiğini belirterek, sürecin her yıl "tekrarlanan bir tiyatro" gibi ilerlediğini söyledi.

Mahmut Arslan’ın bu eleştirileri, asgari ücretin sadece bir ekonomik düzenleme değil, aynı zamanda toplumsal adaletin sağlanması açısından kritik bir konu olduğunu bir kez daha gündeme taşıdı.