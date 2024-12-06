SGK’dan Çalışan Annelere Emeklilikte Büyük Kolaylık

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), engelli çocuğu olan veya başka birinin bakımına muhtaç çocuklara sahip çalışan annelere yönelik emeklilik kolaylıklarını açıkladı. Bu düzenleme, emeklilik prim gün sayısında artış ve yaş haddinde indirim gibi avantajlar sunuyor.

Prim Gün Sayısında Artış

5510 sayılı Kanuna göre, ağır engelli ve sürekli bakım ihtiyacı olan çocuğu bulunan kadın sigortalıların, çalıştıkları süre boyunca ödenen prim gün sayılarının dörtte biri, toplam prim gününe ekleniyor. Örneğin, 6000 gün prim ödemesi bulunan bir annenin prim gününe 1500 gün daha ilave ediliyor.

Emeklilik Yaşı Düşüyor

Prim gününe eklenen bu ilave süreler, aynı zamanda emeklilik yaşını da erkene çekiyor. 1500 gün prim eklentisi, emeklilik yaşını 4-5 yıl kadar düşürebiliyor.

Şartlar Neler?

Bu avantajlardan faydalanmak için:

Çocuğun ağır engelli olduğunu ve sürekli bakım ihtiyacı bulunduğunu gösteren bir sağlık kurulu raporu alınması gerekiyor.

alınması gerekiyor. Hak, yalnızca 1 Ekim 2008 tarihinden sonraki çalışma sürelerini kapsıyor.

Çocuğun bakım ihtiyacı sona erdiğinde veya çocuğun vefat etmesi durumunda indirim, bu tarihe kadar hesaplanıyor.

SGK, bu düzenlemenin annelerin yaşamını kolaylaştırmayı ve engelli çocukların bakımını desteklemeyi amaçladığını belirtti.