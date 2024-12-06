Motorine İndirim Müjdesi: Araç Sahiplerini Sevindirecek Gelişme
Akaryakıt fiyatları, global piyasalardaki dalgalanmalar ve döviz kuru değişikliklerinin etkisiyle yeniden güncellendi. Benzine yapılan indirimden sonra bu kez motorine 97 kuruşluk indirim geldi. 6 Aralık 2024 Cuma günü itibarıyla motorin fiyatları yeni tarifeyle satışa sunuluyor.
İstanbul, Ankara ve İzmir'de Güncel Akaryakıt Fiyatları
İstanbul Avrupa Yakası:
- Benzin: 42.12 TL
- Motorin: 43.30 TL
- LPG: 26.03 TL
İstanbul Anadolu Yakası:
- Benzin: 42.01 TL
- Motorin: 43.24 TL
- LPG: 25.49 TL
Ankara:
- Benzin: 42.54 TL
- Motorin: 43.87 TL
- LPG: 26.04 TL
İzmir:
- Benzin: 43.04 TL
- Motorin: 44.39 TL
- LPG: 25.94 TL
Bu indirim, son dönemde akaryakıt fiyatlarında yaşanan artışlar nedeniyle zorlanan araç sahipleri için sevindirici bir gelişme oldu. Akaryakıt fiyatları, dünya piyasalarındaki hareketliliğe bağlı olarak günlük olarak güncellenmeye devam edecek.