Motorine İndirim Müjdesi: Araç Sahiplerini Sevindirecek Gelişme

Akaryakıt fiyatları, global piyasalardaki dalgalanmalar ve döviz kuru değişikliklerinin etkisiyle yeniden güncellendi. Benzine yapılan indirimden sonra bu kez motorine 97 kuruşluk indirim geldi. 6 Aralık 2024 Cuma günü itibarıyla motorin fiyatları yeni tarifeyle satışa sunuluyor.

İstanbul, Ankara ve İzmir'de Güncel Akaryakıt Fiyatları

İstanbul Avrupa Yakası: Benzin: 42.12 TL Motorin: 43.30 TL LPG: 26.03 TL

İstanbul Anadolu Yakası: Benzin: 42.01 TL Motorin: 43.24 TL LPG: 25.49 TL

Ankara: Benzin: 42.54 TL Motorin: 43.87 TL LPG: 26.04 TL

İzmir: Benzin: 43.04 TL Motorin: 44.39 TL LPG: 25.94 TL



Bu indirim, son dönemde akaryakıt fiyatlarında yaşanan artışlar nedeniyle zorlanan araç sahipleri için sevindirici bir gelişme oldu. Akaryakıt fiyatları, dünya piyasalarındaki hareketliliğe bağlı olarak günlük olarak güncellenmeye devam edecek.