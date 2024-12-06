Cep Telefonu Satışlarına Yeni Düzenleme

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), cep telefonu alımına yönelik kredi ve taksit uygulamalarında önemli değişikliklere gitti. Yapılan açıklamaya göre, cep telefonlarının fiyatına göre kredi vade sınırları ve taksit sayılarında değişiklikler yapıldı.

Yeni Vade Sınırlamaları

BDDK tarafından yapılan açıklamaya göre, 20 bin TL ve altındaki cep telefonları için tüketici kredisi vadesi 12 ay olarak belirlendi. Ancak 20 bin TL’nin üzerindeki telefonlar için bu vade süresi 3 ay ile sınırlı olacak.

Yenilenmiş Ürünlere Ayrı Kriter

Yenilenmiş ürün olarak kabul edilen cep telefonlarında ise, 25 bin TL ve altındaki ürünler için 12 ay, 25 bin TL’nin üzerindeki ürünler için ise 3 ay vade uygulanacak.

Sıfır ve Yenilenmiş Ürün Farkı

Daha önce, yenilenmiş telefonlar için herhangi bir tutar sınırı olmaksızın 12 ay taksit yapılabiliyordu. Ancak yeni düzenlemeyle birlikte bu fark ortadan kalktı ve cep telefonu alımlarındaki kredi ve taksit süresi, telefonun sıfır ya da yenilenmiş olmasına göre değişmeden, yukarıdaki limitlere göre belirlenecek.

Bu yeni düzenleme ile tüketicilere cep telefonu alımında daha net bir ödeme planı sunulması hedefleniyor.