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Ekvator Enerji, avantajlı fiyat politikalarıyla müşterilerine indirimli elektrik tedarik hizmeti sunarken, yaptığı iş birlikleri ile de müşterilerinin işletme maliyetlerinde tasarruf etmelerini sağlıyor.Ekvator Enerji, ticarethane, sanayi ve tarımsal sulama müşterilerinin önemli giderleri arasında bulunan akaryakıt için büyük bir kampanya başlattı. Kampanya kapsamında Ekvator Enerji müşterileri sahip olacakları BP İndirim Kart ile anlaşmalı bp istasyonlarında akaryakıt alımlarında pompa başında anında %5 indirim elde ederek, akaryakıtta da indirim almış olacaklar.Ekvator Enerji Genel Müdürü Yaşar Baydaş, indirimli elektrik hizmeti sundukları ticarethane, sanayi ve tarımsal sulama müşterileri için akaryakıtta tasarruf dönemini başlattıkları açıklamasında bulundu.Baydaş yaptığı açıklamada sözlerine şöyle devam etti: "Ekvator Enerji olarak ticarethane, sanayi ve tarımsal sulama müşterilerimize bizimle tasarrufa başlayacakları sözünü vermiştik. Bu sözümüzü 12 ay boyunca indirimli ve zamlanmayan sabit fiyat garantili sunduğumuz elektrik tedarik hizmeti ile yerine getiriyoruz. Müşterilerimizin elektrikte indirim almasına ilaveten diğer işletme giderlerinde de tasarruf etmelerini sağlamak amacıyla çalışmalarımız devam ediyor. Müşterilerimiz için akaryakıtın önemli bir gider kalemi olduğu bilinciyle, bp ile birlikte yaptığımız bu çalışmayı sonuçlandırarak hayata geçirdiğimiz için mutluyuz. Planlarımız arasında müşterilerimize başkaca fırsat ve kampanyalar sunabileceğimiz müşteri odaklı yeni projeler var."Kamuoyuna saygıyla sunulur.Ekvator Perakende Enerji Ticaret AŞAdalet Mah. Anadolu Cad. No:41 Megapol TowerKat:22 35530 Bayraklı İzmirT. 0 232 290 2620 | F. 0 232 290 0506 | 0850 840 3600