SENGETLİYE PADİŞAH NİŞANI!

NELER YAPMIŞ?

Tarih 4 Mart 1324. Hicri tarihe göre... Osmanlı Arşivlerinde yer alan bu belgeye göre "Bazı asar-ı hayriyenin inşa ve ikmalinde hüsn-ü hizmetten dolayı Senirkent nahiyesinin ileri gelenlerinden Çerçizade Hacı Hüseyin Efendi'nin 5. Rütbeden Mecidi Nişanı ile taltif edilmesi..."Hicri 4 Mart 1324 Miladi olarak 28 Nisan 1906 yılına karşılık gelmektedir. Bu dönem Osmanlı'nın genelde imar ve eğitim faaliyetlerinin yoğun olduğu bir dönemdir. Özellikle ulaşımda şose ve demir yolları yapımının hızlandığı bir dönemdir. Standart bir hayat ve üretim için gerekli olan su, yol ve altyapı faaliyetlerinin özendirildiği bir dönemdir.Buradan vardığımız sonuç o dönemde yapılan yol, köprü, su yolu, çeşme, okul ve cami gibi güzel hayırlara katkı sağlamasından dolayı sayısı sınırlı olarak hazırlatılan 5. rütbeden Mecidi Nişanı ile padişah tarafından ödüllendirilmiştir Senirkentli Çerçizade Hacı Hüseyin dedemiz.Yukarıdaki resimde 1950'li yıllarda ilçemizde yaşayan Çerçi soy isimli ailenin fotoğrafı yer almaktadır.Yeni bilgi ve belgelere ulaştıkça sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Çerçizade Hacı Hüseyin dedemizi de hayırla ve rahmetle yad ediyoruz.Mecidiye Nişanı, (29 Ağustos 1852 - 1922) tarihleri arasında verilen askeri ve kahramanlık nişanıdır. Sultan Abdülmecid döneminde tasarlandıAsıl adı "Mecidi Nişanı" olmasına rağmen halk arasında "Mecidiye Nişanı" adıyla anılmaktadır. Mecidiye nişanının beş rütbesi vardı. Birinci rütbesinden 50, ikinci rütbesinden 150, üçüncü rütbesinden 800, dördüncü rütbesinden 3000 ve beşinci rütbesinden 6000 adet basıldı. Yalnız birinci rütbenin murassası (değerli taşlarla süslemesi) bulunmaktadır. Mecidiye nişanının ortasında çemberle çevrili kabarık kısımda bir tuğra yer alır. Bu kısmın etrafında kırmızı mineli bir fon üzerinde “gayret, hamiyyet, sadakat” kelimeleri; altındaysa, 1268 (1851) tarihi yazılıdır. Kordon ucuna asılan birinciyle, boyuna asılan ikinci ve üçüncü rütbeli nişanlar, hemen hemen aynı büyüklüktedir. Dördüncü rütbe daha küçük, beşinci rütbe ise en küçük olanıdır. Beşinci rütbe gümüş olup, diğerleri altındandır.Mecidiye nişanı ilmiye ve askeriye mensuplarından üstün hizmet ve muvaffakıyet gösterenlere verilirdi. Birinci ve ikinci rütbelerin sahiplerine nişanları, padişahın huzurunda takılırdı.Beratla verilen ve kullanılan mecidiye nişanı, kaydı hayat şartıyla verilir, nişan sahibinin ölümünde hazineye iade edilirdi.Bu bilgileri bizlerle paylaşan değerli Senirkent kütüphane Müdürü İLYAS TORGAÇ beye çok teşekkür ediyoruz.Senirkent Belediyesi