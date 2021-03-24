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SEIKO OPTİK’İN DÜZENLEDİĞİ ‘UZAK VE YAKININ BULUŞMASI’ TEMALI FOTOĞRAF YARIŞMASI BAŞLADI

SEIKO OPTİK’İN DÜZENLEDİĞİ ‘UZAK VE YAKININ BULUŞMASI’ TEMALI FOTOĞRAF YARIŞMASI BAŞLADI
TÜRKİYE 0
Isparta Düğün Salonları
  SEIKO OPTİK’İN DÜZENLEDİĞİ ‘UZAK VE YAKININ BULUŞMASI’ TEMALI
FOTOĞRAF YARIŞMASI BAŞLADI
 
SEIKO Optik, sürdürülebilir sosyal sorumluluk projelerine her geçen gün yenisini ekliyor. Türkiye’de toplumun tüm kesimlerinde göz sağlığı konusunda bilincin oluşması için çeşitli projeler geliştiren SEIKO Optik Türkiye, 40 yaş üstü kişilerin yaşadığı görme sorunu presbiyopiye dikkat çekmeyi hedeflediği “Uzak ve Yakının Buluşması” adını verdiği fotoğraf yarışmasına start verdi. Tüm başvuru sürecinin www.uzakveyakininbulusmasi.com web sitesi üzerinden alınacağı yarışmada katılımcılar, uzak ve yakın kavramının birleştiği ya da tamamen zıt durduğu anlar, yerler, kişiler ve mekanları fotoğraf karelerine yansıtarak birbirinden özel ödüllere sahip olmak için yarışacak.
 
“Gördüğünüz tüm güzellikleri geleceğe aktarmanın tek yolu fotoğraf çekmek”
 
Göz sağlığının korunması ve gerçeğe en yakın görüşü en konforlu şekli ile sunmayı odağına alan ve görüş teknolojileri ile fark yaratan SEIKO Optik, ‘Uzak ve Yakının Buluşması’ konsepti ile fotoğraf yarışması düzenliyor. Uzak ve yakın alan görüşünü eşsiz optik cam Brilliance’da buluşturan SEIKO, yarışma ile bu iki olguyu fotoğraf karelerinde somutlaştırıyor. Mart ayı itibari ile start veren yarışma 31 Mayıs tarihine kadar devam edecek. Fotoğraf alanında profesyonel isimlerden oluşan jüri tarafından değerlendirilecek yarışmada 1. Pentax KP Fotoğraf Makinesi, Pentax SMC-DA 35mm F2.4 AL Lens, Taşıma Çantası ile 2. GoPro Hero9 Black 5K Aksiyon Kamera, Başlangıç Aksesuar Seti ve 3. iPad (128 GB) Tablet kazanacak.
 
“Fotoğraf bir sanatsa, göz de bu sanatın en değerli aracı!
Sağlıklı bir gözün mükemmel görüşünü ve muhteşem detayları bir fotoğraf karesine sığdırmak çok zor olsa da bazen öyle anlar ile karşılaşır, öyle mükemmel görüntülere tanık olunur ki hemen belgelemek istenir. Bu kareler bazen mükemmel bir gün batımı, bazen ayın ve güneşin aynı anda aynı kareye sığmasıdır...  Objektiften uzak ve yakın kavramının birleştiği ya da tamamen zıt durduğu anlar, yerler, kişiler ve mekanlar fotoğraf karelerine nasıl yansır? Uzak ve yakının buluşması neyi ifade ediyor? Gözün gördüğü mükemmel kareler ‘Uzak ve Yakının Buluşması’ temasında fotoğraf sanatına dönüşecek. Başvurular, yarışma ile ilgili tüm detaylı bilginin yer aldığı www.uzakveyakininbulusmasi.com web sitesi üzerinden 31 Mayıs tarihine kadar alınacak. 
 
SEIKO Optik, göz sağlığı bilincini oluşturmaya yönelik projeler üretmeye devam ediyor.
Japonya’da yaklaşık 100 yıl önce kurulan SEIKO Optik, insanlığa göz sağlığı ve konforlu görüş için en ileri optik cam teknolojilerini sunuyor.  Geçen bu bir asırda optik teknolojisinde innovatif tasarımlar geliştirerek göz sağlığı için önemli adımlar atan SEIKO bugün, dijitalleşme gibi göz sağlığını tehdit eden dış etmenler, kişisel tercihler, yaşam şekli ve mesleki koşulları hesaba katarak kullanıcı için optik camı kişiselleştirebiliyor.
SEIKO Optik, göz sağlığı bilincini tüm nesillerde oluşturmak için hep çok çalıştı. Türkiye’de göz sağlığına yönelik farkındalık yaratmak için oluşturduğu “Karanlık Oda”, TEMA Vakfı işbirliği ile yürüttüğü ‘Baktığımız Yerler Yeşerecek’, göz sağlığı bilincinin erken yaşlarda oluşması adına yürüttüğü ‘Sağlıklı Gözler, Bilinçli Nesiller’ ve göz sağlığına dair doğru bilgiye hızlı erişimi sağlayan ww.gözümündegeri.com bloğu ile birçok sosyal sorumluluk projesine imza atan SEIKO Optik Türkiye, bu yıl da “Uzak ve Yakının Buluşması” fotoğraf yarışması ile özellikle 40 yaşın üzerindeki kişilerde yaşa bağlı olarak oluşan yakını görememe sorunu “presbiyopiye” dikkat çekmeyi amaçlıyor. 
 
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