KADINLAR BAŞIMIZIN TACI

Yeniden Refah Partisi Sosyal İşler'den sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve 54. Hükumet Devlet Bakanı Prof. Dr. Sacit Günbey ülkemizin İstanbul Sözleşmesi'ni değerlendirdiği yazılı bir açıklama yayımladı.



Prof. Dr. Sacit Günbey açıklamasında şu ifadelere yer verdi;



Onlar annelerimiz, bacılarımız, eşlerimiz, kızlarımız, halalarımız, teyzelerimiz, yengelerimiz, komşularımız. Onlar bizi büyütenler, eğitenler, bizim için sağlıklarından, uykularından fedakârlık yapan melekler. Cennet ayaklarının altında olan, ayakları öpülesi, öf bile denilmemesi Allah’ımız tarafından bize tembih edilen canlarımız.



Biz onların öldürülmelerini bırakın, tırnaklarının taşa değmesine, kimsenin kem gözle bakmasına tahammül edemeyiz.



Batı’nın sinsice planlarını hayata geçirmek için 10 yıl önce, bizi yönetenlere imzalattıkları sözleşme ile kadın cinayetlerinin önlenemediği, bilakis her yıl katlanarak arttığını dünya alem gördü.



Bu sözleşmenin iptal edilmesi sosyal dokumuzu tahrip etmeye yönelik plan ve oyunları kısmen akamete uğratacaktır.



Ülkemizde son yıllarda artan sosyal hastalıkların tamamı, bizi yönetenlerin uyğuladıkları beceriksiz sosyal, ekonomik, eğitim ve kültür politikalarına bağlı olarak batıdan bize bulaşmıştır.



Şimdi kadın cinayetlerinin, boşanmaların, uyuşturucu kullanımının, toplumda şiddetin, intiharların, yoksulluğun, rüşvet ve yolsuzlukların, hırsızlık ve dolandırıcılıkların artmasının sosyolojik, psikolojik ve ekonomik sebepleri ciddi çalışmalarla ortaya konulmalıdır.



Sonra Batı’dan maalesef tercüme ederek aldığımız medeni kanun, ceza kanunu gibi kanunlarda kendi medeniyetimiz ve kültürümüze uyğun bir şekilde parlamentomuzda düzenlemeler yapılmalıdır.



Aksi takdirde polisiye tedbirlerle bu cürümler azalmaz, bilakis her yıl aritmetik olarak artar.



Sayın ülkemizi yönetenler:

İş işten geçmeden lütfen bu söylediklerimize kulak verin.



Prof. Dr. Sacit Günbey

Genel Başkan Yardımcısı | Sosyal İşler Başkanı

54. Hükumet Devlet Bakanı

