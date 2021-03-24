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Folkart Yapı’nın İletişim Ajansı Konkuru Sonuçlandı

Folkart Yapı’nın İletişim Ajansı Konkuru Sonuçlandı
TÜRKİYE 0
Isparta Düğün Salonları
Folkart Yapı’nın İletişim Ajansı Konkuru Sonuçlandı
Idecon Idea&Congress, Folkart Yapı’nın Yeni İletişim Ajansı Oldu
İştirakleri arasında Volt Elektrik Motorları, Livamine, Volt Teknoloji Geliştirme ve Mühendislik, Öztekfen ve Pharmactive bulunan Saya Grup bünyesindeki Folkart Yapı, kalite, estetik ve konforu en üst düzeyde buluşturarak seçkin bir mimarinin yeniden biçim verdiği lüks kavramına farklı bir bakış açısı getirerek sektörel liderliğini sürdürmektedir.
Folkart Yapı’nın 2021 yılı konkurunu kazanarak; kurumsal iletişim, algı ve itibar yönetimi, basın iletişimi, kurumsal sosyal sorumluluk, konu ve kriz yönetimi, sosyal paydaş yönetimi, iç iletişim alan danışmanlığı, konu ve etkinlik yönetimi, influencer pazarlama projeleri ve içerik yönetimi ve eğitim koordinasyon konularında hizmet verecek olan Idecon Idea & Congress portföyünde bulunan; Philips Türkiye/ Philips Avent/ Philips Sonicare, Expanscience Laboratuvarları Mustela, Sabiha Gökçen Havalimanı, PepsiCo, Atasay, Doğuş Çay, Duru Bulgur, Deco-Vita, İstanbul Serbest Mimarlar Derneği, TUSİAD SD2, Bilim İlaç, Beypazarı Maden Suyu, Ytong, Muratbey Peynir, Banvit, Patos, Çerezos, Kagider, Hilton Garden Inn, Özlem Süer, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Caz Derneği, PERYÖN, Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçılar Birliği, Karaoğlu Peyzaj, METEM, ISRS, IMMC, EFRS, ISS Kongreleri, Evrensel Ağız ve Diş Sağlığı, Abbott, ve ISVEA gibi markalara hizmet vermekten mutluluk ve onur duymaktadır.
 
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Folkart-YapIdecon-Idea-CongressKVKK-Bilgi-Notu

 
Folkart Yapı Hakkında
Folkart Yapı; çevre dostu, ileri teknoloji ile donatılmış, dünya standartlarında yapılar inşa ederek yatırımcılarına yüksek katma değerler sağlayarak; bu anlayışı karşılığında ulusal ve uluslararası ödüller almış ve sektöründeki en saygın marka konumuna gelmiştir. Her zaman en kaliteli tedarikçiler, en itibarlı çözüm ortakları ve en donanımlı personel ile çalışmakta ve kendisini sürekli geliştirmekte olan Folkart Yapı, kalite, estetik ve konforu en üst düzeyde buluşturarak seçkin bir mimarinin yeniden biçim verdiği lüks kavramına farklı bir bakış açısı getirerek varlığını tamamen müşteri memnuniyetine adamaktadır.
 
Web Sitesi: https://folkart.com.tr/
Twitter: https://twitter.com/folkartyapi
Instagram: https://www.instagram.com/folkartyapi/
Facebook: https://www.facebook.com/folkartyapi/
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/folkart/
Idecon Idea & Congress Hakkında
Idecon Idea&Congress, 360° Marka İletişimi için gerekli ekip, ekipman ve ortak vizyona sahip güçlü bir yapı içerisinde katkı yaratmak isteyen bir fikir grubu olarak, “Etkin Marka Performansı” ilkesi etrafında konumlanmış iletişim ajansı; bütünsel bakış açısıyla hizmet vermektedir.
Web Sitesi: www.ideconturkiye.com
Twitter: https://twitter.com/idecon_idea
Instagram: https://www.instagram.com/idecon_idea
Facebook: www.facebook.com/idecon
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/idecon-idea&congress
 
 
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