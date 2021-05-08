Pisidia Antiokheia Antik Kenti

Yalvaç İlçesi’nin 1 km kuzeyinde bulunan ve Helenistik Dönemde kurulan antik kentte, Roma ve Bizans medeniyetlerine ait kalıntılar bulunmaktadır. Hıristiyanlık dininin yayılmasında siyasi kişiliği ile önemli bir rolü olan Aziz Paul’un kayıtlara geçen ilk vaazını verdiği Antiokheia Antik Kenti’nde, Aziz Paul’a adanmış bir kilise yer almaktadır.Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın denetiminde, ayin yapılmasına izin verilen 16 kilise içerisinde, Antiokheia Antik Kenti’ndeki St. Paul Kilisesi de bulunmaktadır. Her yıl çok sayıda Hıristiyan turist, buraya hacı olmak için gelmektedir. Bu nedenle antik kent ve içindeki St. Paul Kilisesi ülkemizdeki inanç turizm merkezleri arasında yer almaktadır.Antik Kentte bulunan Augustus Tapınağı, Kiliseler, Tiyatro, Roma Hamamı, Tiberius Meydanı, Propylon, Anıtsal Çeşme, Sütunlu Cadde ve Su Kemerleri günümüze kadar kısmen korunarak gelen yapılardır.