Kaymakam Alimoğlu'nun Kadir Gecesi Mesajı

Rahmet, mağfiret ve kurtuluş ayı mübarek Ramazan ayının son günlerine yaklaşırken bu maneviyatı bin aydan daha hayırlı yapan Kadir Gecesine ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ramazan ayıyla birlikte zenginleşen ve Kadir Gecesinde artan manevi güzelliklerimizin; sevgi, merhamet ve yardımlaşma duygularımızın çoğaldığı, toplumsal huzurun kuvvetlenerek tüm hayatımız boyunca devam etmesi en kalbi hedeflerimizdir,

Yüce kitabımız Kuran-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı bu ayda bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi' İslam aleminin en mübarek gecesidir bu vesile ile bu güzel gecemizi en güzel şekilde değerlendirmeyi Yüce Allah'tan diler Kadir Gecesi'nin tüm Gelendost halkına ve İslam Alemine hayırlara vesile olmasını temenni ederim.



Gelendost Kaymakamlığı

