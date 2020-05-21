OSMANİYE - Osmaniye’de Memur-Sen üyeleri, kan bağışında bulundu.

Cumhuriyet Meydanı’ndaki Kızılay Evi'ni ziyaret eden Memur-Sen ve bağlı sendikaların üyeleri kan bağışı yaptı.

Şube Başkanı Mahmut Kahraman, burada yaptığı açıklamada, kan bağışına destek vermek için bir araya geldiklerini belirtti.

Kan bağışının önemine değinen Kahraman, "Koronavirüs salgını sebebiyle ülkemizde kan stoklarında azalma yaşandığını biliyoruz. Biz de Memur-Sen ailesi olarak kan bağışında bulunarak kampanyaya destek vermek istedik." diye konuştu.



