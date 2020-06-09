OSMANİYE - Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde horoz dövüştürülen dernekteki 33 kişiye sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle 3 bin 150'şer lira ceza kesildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, horoz dövüştürüldüğü ihbarı üzerine Düziçi Asil Horozlar Kanatlı Hayvanlar Yetiştirme ve Yaşatma Derneğine operasyon düzenledi.
Dernekteki 33 kişiye Kovid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle 3 bin 150'şer lira ceza kesildi.
Dernek yöneticisi 5 kişi hakkında kumar oynattıkları gerekçesiyle adli işlem başlatan ekipler, dövüştürülen 13 horozu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.