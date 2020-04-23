Osmaniye'de otomobilin askeri araca çarptığı trafik kazası sonucu 3’ü asker 7 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, F.E. yönetimindeki 06 BMM 756 plakalı otomobil, Musa Şahin Bulvarı İl Jandarma Komutanlığı önünde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce askeri araca ardından refüjdeki direğe çarptı.Çarpmanın etkisiyle beton aydınlatma direği H.A'nın kullandığı 80 AN 032 plakalı otomobilin üzerine devrildi.Kazada, araçlardaki F.E, B.E, H.A, M.I, O.C.D, Z.S. ve E.B. yaralandı.Üçünün asker olduğu öğrenilen yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı hastanelerde tedavi altına alındı.