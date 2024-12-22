ep Telefonu ve Taşıt Satışlarında Yeni Taksit Düzenlemesi Yürürlükte

Cep Telefonu ve Taşıt Satışlarında Yeni Taksit Düzenlemesi Yürürlükte

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik ile cep telefonu ve taşıt satışlarında taksit sürelerinde önemli değişiklikler yapıldı.

Cep Telefonu Taksitlerine 3 Ay Sınırı

Yenileme merkezleri ve yetkili satıcılar tarafından yenilenmiş ürün niteliği taşıyan ve fiyatı 25 bin lirayı geçen cep telefonlarının satışında taksit süresi 3 ayla sınırlandırıldı. Aynı şekilde, yenilenmiş ürün niteliğinde olmayan ve fiyatı 20 bin lirayı aşan cep telefonları için de en fazla 3 ay taksit uygulanabilecek.

Taşıt Satışlarında Fatura Değerine Göre Taksit Süresi

Taşıt satışlarında ise fatura değerine göre taksit süreleri yeniden düzenlendi:

400 bin TL ve altındaki araçlar için en fazla 48 ay taksit yapılabilecek.

için en fazla taksit yapılabilecek. 400 bin ile 800 bin TL arasındaki araçlar için taksit süresi 36 ay ile sınırlandırıldı.

için taksit süresi ile sınırlandırıldı. 800 bin ile 1.2 milyon TL arasındaki araçlar için taksit süresi 24 ay olarak belirlendi.

için taksit süresi olarak belirlendi. 1.2 milyon ile 2 milyon TL arasındaki araçlar için taksit süresi en fazla 12 ay olacak.

için taksit süresi en fazla olacak. 2 milyon TL üzerindeki araçlar için ise taksit imkânı sunulmayacak.

Yeni Düzenleme Ne Amaçlıyor?

Bu düzenlemeler, tüketici finansmanında sürdürülebilirliği sağlamak ve bireylerin finansal yükümlülüklerini daha sağlıklı bir şekilde yerine getirmesine yardımcı olmayı hedefliyor.

Yönetmelik, yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girdi.