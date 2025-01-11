Öğretmen Atamalarında KPSS Şartı Kalktı: Yeni Dönem Başlıyor

2025 yılından itibaren öğretmen atamalarında KPSS şartı kaldırılıyor. Resmi Gazete'de yayımlanan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan yeni yönetmelik, öğretmen atamalarının Akademi Giriş Sınavı (AGS) sonuçlarına dayalı olarak yapılacağını duyurdu. Yeni düzenleme, 1 Eylül 2025 tarihinde yürürlüğe girecek.

AGS ile Yeni Sistem

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yaptığı açıklamada öğretmen alımlarında KPSS'nin yerini alacak olan Akademi Giriş Sınavı’nın (AGS) ilk kez 13 Temmuz 2025'te uygulanacağını belirtti. Bakan Tekin, şunları söyledi:

“2025’ten itibaren öğretmen adayı arkadaşlarımız için KPSS yapılmayacak. ÖSYM ile gerçekleştirdiğimiz protokol doğrultusunda AGS adıyla yeni bir sınav organize ettik. AGS sonuçlarına göre, Milli Eğitim Akademisi’ne giriş sürecini başlatacağız. Akademi’de alacakları eğitim sonrası öğretmen olarak istihdam edilecekler.”

Yeni Yönetmelik Detayları

Yürürlük Tarihi: 1 Eylül 2025

1 Eylül 2025 Mevcut Durum: Eski yönetmelik, 1 Eylül 2025’e kadar geçerli olacak.

Eski yönetmelik, 1 Eylül 2025’e kadar geçerli olacak. AGS'nin Rolü: Öğretmen adaylarının Milli Eğitim Akademisi'ne girişlerini ve atanma süreçlerini belirleyecek.

Eğitimde Kalite Hedefleniyor

Yeni sistem, öğretmen adaylarının akademik ve pedagojik olarak daha donanımlı hale gelmelerini amaçlıyor. Milli Eğitim Akademisi’nde verilecek eğitimle öğretmenlerin mesleğe hazırlık sürecinin daha sistematik ve nitelikli bir hale geleceği belirtiliyor.

2025, Eğitimde Yeni Bir Dönem

Bu değişiklik, eğitim alanında önemli bir reform olarak değerlendiriliyor. AGS sistemi ile öğretmenlik mesleğine girişin daha adil ve yetkinlik odaklı hale gelmesi bekleniyor. Eğitim camiası, bu yeni uygulamanın etkilerini yakından takip edecek.