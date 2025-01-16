Devletten 545 Bin Lira Destek! Şartlar ve Ayrıntılar Açıklandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararıyla 2025 yılı “Aile Yılı” olarak ilan edildi. Bu kapsamda, yeni evlenecek çiftler ve çocuk sahibi olacak aileler için dev destek paketleri açıklandı. Türkiye genelinde uygulanacak olan bu sosyal yardımlar, şartları taşıyan vatandaşların yüzünü güldürecek. İşte merak edilen detaylar…

Evlilik Kredisi Şartları ve Ayrıntılar

Evlilik planı yapan gençler için devlet, faizsiz kredi imkanı sunuyor. Gelir şartlarını karşılayan ve 18-29 yaş arasında olan gençler, 150 bin lira evlilik kredisi desteğinden yararlanabilecek. Kredinin geri ödeme koşulları oldukça avantajlı:

İlk 2 yıl boyunca geri ödeme yok.

Sonraki 4 yıl boyunca ayda yalnızca 3.125 TL ödenecek.

ödenecek. Toplamda 48 ay vadeyle, faizsiz bir şekilde geri ödeme yapılacak.

Destek almak isteyen çiftler, e-Devlet üzerinden ön başvurularını gerçekleştirebilirler.

Çocuk Desteği Ayrıntıları

2025 yılında dünyaya gelecek çocuklar için ayrıcalıklı bir destek paketi de devreye alındı. Anne ya da babadan birinin Türk vatandaşı ya da Mavi Kartlı olması bu destekten faydalanmak için yeterli olacak. Ödemeler doğrudan annenin hesabına yatırılacak.

2025 Çocuk Yardımı Tutarları Şöyle:

İlk Çocuk: Tek seferlik 5 bin lira “ilk altın” ödemesi.

Tek seferlik “ilk altın” ödemesi. İkinci Çocuk: Her ay 1.500 TL ödeme.

Her ay ödeme. Üçüncü ve Sonraki Çocuklar: Her ay 5 bin TL ödeme.

Bu ödemeler, çocuklar 5 yaşına gelene kadar (60 ay boyunca) devam edecek.

Evlat Edinilen Çocuklara Özel Destek

1 Ocak 2025’ten sonra evlat edinilen çocuklar için de doğum yardımı ödenecek. Eğer çocuk için daha önce doğum yardımı alınmamışsa, evlat edinen aileler destekten faydalanabilecek.

Başvuru Süreci

Destekten yararlanmak isteyen vatandaşlar, 2025 yılı itibarıyla başvurularını e-Devlet üzerinden gerçekleştirebilirler. Çocuk desteği için başvurular, çocukların doğumundan itibaren herhangi bir zaman yapılabilir.

Aile Yılı kapsamında uygulamaya alınan bu destekler, 81 ilde yaşayan ve şartları taşıyan vatandaşlar için bir umut ışığı oldu. Yeni yuva kuranlar ve çocuk sahibi aileler, bu fırsatları kaçırmamalı!