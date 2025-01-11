Edip Akbayram Ameliyat Oldu: Önümüzdeki 48 Saat Kritik

Ünlü sanatçı Edip Akbayram, evinde düşerek geçirdiği kaza sonrası iç kanama teşhisiyle Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Entübe edilen Akbayram, başarılı bir ameliyatın ardından yoğun bakıma alındı. Doktorlar, önümüzdeki 48 saatin kritik olduğunu açıkladı.

Sanat Camiasından Destek Yağıyor

Edip Akbayram'ı hastanede ziyaret edenler arasında Nükhet Duru, Ferhat Göçer, Belkıs Akkale ve CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır gibi isimler yer aldı. Sevenleri ve dostları, usta sanatçı için dua ediyor.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Akbayram'ın sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulunarak, “O, bu ülkenin büyük bir değeri. Doktorlardan aldığımız bilgiye göre şu anda durumu olabileceği en iyi seviyede. Dualarımız onunla” dedi.

Ameliyat Başarıyla Gerçekleşti

Edip Akbayram’ın yakın dostu Nükhet Duru, ameliyatın başarılı geçtiğini belirterek, "Edip Akbayram bizim canımız, ciğerimiz. 48 saatlik bir dikkat süreci var. Sonrasında yine bir araya geleceğiz inşallah" ifadelerini kullandı.

Sanat camiasının efsane ismi, “Hasretinle Yandı Gönlüm” ve “Aldırma Gönül” gibi unutulmaz şarkılarıyla tanınıyor. Sevenleri, 48 saatlik kritik sürecin ardından usta sanatçının sağlıklı bir şekilde aralarına dönmesini umut ediyor.

Edip Akbayram Kimdir?

Türk müziğinde unutulmaz bir iz bırakan Edip Akbayram, Nazım Hikmet şiirlerinden bestelediği şarkılarla ve toplumcu duruşuyla geniş bir hayran kitlesine sahip. Sanatçının sağlık durumu hakkında gelecek olumlu haberler, milyonlarca seveni tarafından sabırsızlıkla bekleniyor.