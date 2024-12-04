Çanakkale’de Dolandırıcılık Skandalı: ODTÜ Emekli Profesörü 35 Milyon TL Dolandırdılar

Çanakkale’nin Bozcaada ilçesinde yaşayan ve ODTÜ’den emekli olan Prof. Dr. Nihad Peynircioğlu (80), kendilerini Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) personeli olarak tanıtan kişiler tarafından 35 milyon TL dolandırıldı. Olayın detayları ve sonrasında yürütülen operasyonlar kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

Kendilerini MİT Görevlisi Olarak Tanıttılar

24 Temmuz’da gerçekleşen olayda dolandırıcılar, Peynircioğlu’nu telefonla arayarak, banka hesaplarının terör örgütleri tarafından kullanıldığını iddia etti. Sahte dekontlar ve kimlik belgeleriyle güven kazanan şüpheliler, profesörden tüm mal varlığını çekip kendilerine teslim etmesini istedi.

Panik yapan Peynircioğlu, önce Güzelyalı’da 15 milyon TL, ardından İntepe’de 20 milyon TL’yi dolandırıcılara teslim etti. Kızına durumu anlatması üzerine dolandırıldığını anlayan Peynircioğlu, Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

Polis Takibi ve Operasyon

Savcılığın talimatıyla başlatılan soruşturma kapsamında şüphelilerin kimlikleri tespit edildi. Çetenin Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinden yönetildiği ve başka bir profesörü dolandırma hazırlığında oldukları belirlendi.

Aylar süren takip sonucu Şanlıurfa, Ankara, İstanbul ve Diyarbakır’da düzenlenen operasyonlarla 11 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 6’sı tutuklanırken, 5 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Dolandırıcılıkta Uyguladıkları Taktikler

Prof. Dr. Peynircioğlu, ifadesinde dolandırıcıların Atatürk’ün Gençliğe Hitabesini okuyarak güven kazandıklarını ve “Bu bir vatan borcu” diyerek kendisini ikna ettiklerini söyledi. Şüpheliler, sahte belgeler ve video görüntüleriyle mağduriyet algısı yaratıp profesörü yanıltmayı başardı.

Yargılama Süreci Başladı

11 şüpheli, Türk Ceza Kanunu’na göre dolandırıcılık suçundan yargılanıyor. Bu olay, dolandırıcılık yöntemlerindeki detaylar ve büyük maddi kayıplar nedeniyle Türkiye’nin gündemindeki yerini koruyor.

Uzmanlar, benzer dolandırıcılık vakalarına karşı vatandaşları dikkatli olmaya çağırırken, şüpheli durumlarda hemen kolluk kuvvetlerine başvurulması gerektiğini belirtiyor.