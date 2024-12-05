Tapu İşlemlerinde Yeni Dönem: Şehir Değiştirme Zorunluluğu Sona Eriyor

Artık binlerce vatandaş, tapu işlemleri için şehir değiştirme derdinden kurtulacak. Tapu işlemlerinde başlatılan yeni uygulamayla birlikte, şehirler arası alım satım işlemleri uzaktan gerçekleştirilebilecek. Hem satıcı hem de alıcı açısından büyük kolaylık sağlayacak bu sistem, zaman ve maliyetten tasarruf imkânı sunuyor.

Yeni Sistem Nasıl Çalışacak?

Gayrimenkul satışlarında artık mülk sahibi, alıcının işlem yapacağı tapu dairesini kendi bulunduğu şehirden yetkilendirebilecek. Bu sayede iki tarafın da aynı şehirde bulunmasına gerek kalmadan, işlemler uzaktan tamamlanabilecek.

Kameralı Sistem ile Güvenli İletişim:

Tapu işlemleri sırasında, her iki tarafın da aynı anda farklı şehirlerdeki tapu müdürlüklerinde bulunması yeterli olacak. Tapu müdürlüklerindeki kameralı sistem sayesinde taraflar görüntülü konuşma yapacak ve işlemleri tamamlayacak. İmzaların ardından, sistem kayıtları güvence altına alınarak işlem resmi olarak sonuçlandırılacak.

Kimliklerde Çipli Güvence

Gayrimenkul Uzmanı Şenay Araç, işlemlerin güvenliğini sağlayan sistemin, çipli kimlik kartları sayesinde dolandırıcılık riskini büyük ölçüde azalttığını belirtti. Araç, taraflara paranızın hesabınıza yatıp yatmadığını kontrol etmeden devri tamamlamamaları gerektiği uyarısında da bulundu.

Dolandırıcılık Riskine Karşı Uyarı

İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Murat Kırık, sistemin çipli kimlik kartları, görüntülü konuşma ve çift taraflı onay mekanizması ile güvenliği üst seviyeye taşıdığını ifade etti. Ayrıca, işlemlerin yalnızca resmi kurumlar üzerinden yapılması gerektiğini ve internet ortamında bilinmeyen platformlardan işlem yapılmaması gerektiğini önemle vurguladı.

Vatandaşlar Rahatladı

Yeni sistemle birlikte alım satım işlemlerinde daha hızlı ve kolay bir süreç yaşanması bekleniyor. Bu düzenleme, özellikle şehir değiştirmek zorunda kalan vatandaşlar için büyük bir kolaylık sunarak tapu işlemlerinde yeni bir dönemin kapılarını açıyor.