MERSİN - Mut ilçesinde Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerince üretilen yöresel ürünlerin teşhir ve satış yeri açıldı.

Yapıntı Mahallesi'ndeki merkezin açılışına Mut Kaymakamı Muammer Köken, Mut Belediye Başkanı Volkan Şeker, İlçe Milli Eğitim Müdürü Harun Gergin, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ekrem Bayır, bazı kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Kaymakam Köken açılışta yaptığı konuşmada, ilçede yöresel ürünlerin üretimi desteklediklerini ve bu ürünlerin satışı için çalışmalar yürüttüklerini belirtti.







