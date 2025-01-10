Mutfak Tüpüne Bir Zam Daha: Cepler Alev Alev Yanıyor!

Yeni yılın gelişiyle birlikte zam haberleri hız kesmeden devam ediyor. Bu kez dar gelirli vatandaşların temel ihtiyaçlarından biri olan mutfak tüpü fiyatlarına bir zam daha geldi. 12 kilogramlık mutfak tüpü fiyatına 63 lira zam yapılarak fiyatı 965 TL oldu.

2024'te 19 Kez Zam Geldi!

Geçtiğimiz yıl, mutfak tüpü fiyatlarına tam 19 kez zam gelmişti. 2024 yılının başında 610 TL olan tüp fiyatları, yıl sonunda 895 TL’ye kadar yükselmişti. Son zamla birlikte, 2024 yılından bugüne tüp fiyatlarında yüzde 58,2 oranında bir artış gerçekleşti.

Tüp Fiyatlarının 10 Yıllık Değişimi Şaşırtıyor

Doğalgaz altyapısı olmayan evlerin vazgeçilmezi olan mutfak tüpü, son 10 yılda adeta astronomik bir fiyat artışı yaşadı:

1 Ocak 2015: 65,5 TL

65,5 TL 1 Ocak 2018: 93,5 TL

93,5 TL 1 Ocak 2020: 119,5 TL

119,5 TL 1 Ocak 2022: 238 TL

238 TL 1 Ocak 2024: 590 TL

590 TL 9 Ocak 2025:965 TL

Bu tablo, özellikle dar gelirli aileler için tüp fiyatlarının artık temel bir ihtiyaç olmaktan öte, ciddi bir yük haline geldiğini gözler önüne seriyor.

Vatandaş Tepkili

Sürekli gelen zamlar karşısında vatandaşlar isyan ediyor. Tüp fiyatlarının bu denli artması, mutfak bütçelerini sarsıyor. Doğalgaza erişimi olmayan birçok evde tüp hâlâ bir zorunluluk. Vatandaşlar, zamların son bulmasını ve daha uygun fiyat politikalarının uygulanmasını talep ediyor.

Gelişmeleri takip etmeye devam edeceğiz.