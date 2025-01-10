Kola ve Gazlı İçeceklerde Zam: Yeni Fiyatlar Vatandaşı Zorluyor

2025 yılı, zam furyasıyla başladı. Vatandaşlar, temel ihtiyaç ürünlerinden sonra şimdi de gazlı içecekler ve meyve sularında artan fiyatlarla karşı karşıya. Coca Cola, Sprite, Fanta ve Cappy gibi markalar, yeni fiyat listelerini açıkladı.

Fiyatlarda Dikkat Çeken Artışlar

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla, gazlı içecekler ve meyve sularındaki zamları paylaştı. İşte detaylar:

330 ml Coca Cola, Sprite, Fanta: 30 TL’den 35 TL’ye çıktı (%16,6 zam).

30 TL’den çıktı (%16,6 zam). 200 ml Coca Cola, Sprite, Fanta: 20 TL’den 25 TL’ye yükseldi (%25 zam).

20 TL’den yükseldi (%25 zam). 330 ml Cappy Kutu Meyve Suyu: 30 TL’den 35 TL’ye çıkarıldı (%16,6 zam).

Zamlar Vatandaşın Cebini Yakıyor

Yeni yılın gelişiyle birlikte gelen bu zamlar, vatandaşların bütçesini zorlamaya devam ediyor. Özellikle kola, gazoz ve meyve suyu gibi sık tüketilen ürünlerdeki fiyat artışları, tüketiciler arasında tepkiyle karşılandı. Zam oranlarının yüksekliği, eğlence ve günlük alışverişlerde ek bir yük oluşturuyor.

Gelecek Günlerde Daha Fazla Artış Bekleniyor mu?

Ekonomik koşullardaki dalgalanmalar ve üretim maliyetlerindeki artışlar, benzer ürünlerde yeni zamların da yolda olabileceğini gösteriyor. Vatandaşlar ise bu artışlar karşısında daha bütçe dostu alternatiflere yönelmenin yollarını arıyor.

Gazlı içeceklerde ve meyve sularındaki fiyat gelişmelerini yakından takip etmeye devam edeceğiz.



