600 Bin TL’ye Alınabilecek Ekonomik ve Masrafsız Araçlar

Yüksek enflasyon ve artan araç fiyatları, ikinci el piyasasında hareketliliği artırdı. Vatandaşlar, kredi çekmeden ya da daha az borçlanarak masrafsız ve hızlı satılabilir araçlara yöneliyor. İşte 600 bin TL bütçe ile alınabilecek sağlam ve ekonomik araç modelleri:

Listede Öne Çıkan Modeller:

Renault Clio 4 1.5 Dizel 90 HP Az yakıt tüketimi ve dayanıklılığıyla tercih edilen bir model. Citroen C-Elysee 1.6 Dizel 92 HP Uygun fiyatlı bakım maliyetleri ve geniş iç hacmiyle dikkat çekiyor. Volkswagen Polo 1.4 Dizel/Benzin (75/85 HP) Şehir içi kullanım için ideal, ikinci elde popüler bir seçenek. Hyundai i20 1.2 Benzin 84 HP Yakıt ekonomisi ve kompakt tasarımıyla bilinen model. Opel Astra J 1.3 Dizel 95 HP Sağlamlığı ve düşük yakıt tüketimiyle uzun ömürlü bir tercih. Hyundai Accent Blue 1.4 109 HP Fiyat/performans açısından güçlü bir aday. Renault Fluence 1.5 Dizel 90 HP Geniş bagaj hacmi ve yakıt tasarrufu sunan model. Toyota Corolla 1.33 Benzin 99 HP / 1.6 Benzin 124 HP Düşük bakım maliyeti ve güvenilirlikte üst sıralarda yer alıyor. Honda Civic FD6 1.6 Benzin 125 HP Şık tasarım, uzun ömür ve ikinci elde yüksek talep avantajı sunuyor.

Neden Bu Modeller?

Bu araçlar, düşük yakıt tüketimi, uygun yedek parça maliyetleri ve dayanıklılık özellikleriyle öne çıkıyor. Ayrıca, ikinci elde hızlı satılabilirliği sayesinde değer kaybı riskini minimize ediyor.

Not: İkinci el araç alırken, ekspertiz raporu kontrol edilmeli ve aracın geçmişi detaylı incelenmelidir.