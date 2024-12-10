Milyonlarca Emekliyi İlgilendiren Flaş Gelişme: Sağlık Masrafları Kaldırılıyor

TBMM’de gündeme gelen yeni bir kanun teklifi ile milyonlarca emeklinin yıllardır ödemek zorunda kaldığı sağlık masrafları sona eriyor. Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal’ın sunduğu teklif ile SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin sağlık giderleri, reçeteli ilaçlar ve sağlık hizmetlerinden ücretsiz faydalanması sağlanacak.

Sağlık Giderlerinden Muafiyet

Tanal, emeklilerin yaşadıkları ekonomik zorluklara dikkat çekerek, mevcut koşullar altında emeklilerin sağlık harcamaları nedeniyle büyük bir sıkıntı yaşadığını belirtti. Yeni düzenleme ile emekliler, sağlık hizmetlerinden ve ilaçlardan ücretsiz yararlanarak bu yükten kurtulacak. Türkiye genelinde 81 ilde uygulanacak olan sistem, emeklilerin sağlık giderlerinden tamamen muaf olmasını sağlayacak.

Emekliye Artık Daha Fazla Destek

Yeni düzenleme, emeklilerin yaşam standartlarını iyileştirmeyi hedefliyor. Mahmut Tanal, "Emekli bir bireyin geçimini sağlamak için yeniden çalışmaya zorlanması, sosyal devlet ilkeleriyle bağdaşmamaktadır" diyerek bu düzenlemenin önemine vurgu yaptı.

Ayrıca, Ocak ayında yapılacak emekli maaşı zammı ile birlikte en düşük emekli maaşının 14 bin 316 TL’ye yükselmesi bekleniyor.

Bu gelişmeler, sağlık harcamaları konusunda zorlanan emekliler için önemli bir adım olurken, kanun teklifi kabul edilirse, emeklilerin hayatlarını daha rahat bir şekilde sürdürebilmeleri mümkün olacak.