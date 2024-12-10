Ev Sahibi ve Kiracıları İlgilendiren Yeni Düzenleme: E-Devlet Üzerinden Kontrat Yapılacak ve Hizmet Bedeli Alınacak

Son dönemde emlak piyasasında önemli bir gelişme yaşandı. Artık ev sahipleri ve kiracılar arasında yapılan kira sözleşmeleri, e-Devlet üzerinden hazırlanacak. Bu yeni düzenleme, taraflar arasında yaşanabilecek uyuşmazlıkları dijital ortamda hızlı ve etkili bir şekilde çözmeyi amaçlıyor. Ancak, düzenlemenin ikinci aşamasıyla birlikte emlak danışmanları da sürece dahil olacak ve bu sayede hizmet bedeli alabilecekler.

E-Devlet Üzerinden Kira Sözleşmesi Hazırlanacak

Yeni sistemin ilk fazında, ev sahibi ve kiracı, e-Devlet Kapısı üzerinden "Kira Sözleşmesi İşlemleri" bölümüne girerek sözleşmeyi hazırlayacak ve kiracı tarafından onaylanacak. Bu uygulama sayesinde, taşınmaz sahipleri ve kiracılar arasındaki sözleşme süreçleri dijital ortamda daha hızlı ve güvenli bir şekilde tamamlanacak.

Emlak Danışmanlarına Yetki Verilecek

Emlak danışmanlarının sürece dahil edilmesi için hazırlıklar devam ediyor. Yıl sonunda emlak danışmanları, ev sahiplerinden aldıkları yetkiyle e-Devlet üzerinden kira sözleşmesi hazırlayabilecek ve tarafların onayına sunabilecek. Bu sayede, emlak danışmanları kira sözleşmesi süreçlerinde yer alacak ve karşılığında hizmet bedeli alacaklar.

Emlak Danışmanları Düzenlemeye Destek Veriyor

Tüm Emlak Danışmanları Birliği Başkanı Hakan Akçam, e-kira sözleşmesi sisteminin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in girişimiyle uygulamaya konulduğunu belirtti. Akçam, düzenlemeyi desteklediklerini ve sistemin zorunlu hale getirilmesini talep ettiklerini ifade etti. Ayrıca, yeni düzenleme ile kiracının geçmiş sözleşmelerini görmek gibi önemli bir avantaj da sağlanacağına dikkat çekti.

Vergisel Takip ve Denetim Kolaylığı

Emlak danışmanlarının sisteme dahil edilmesiyle birlikte, sözleşmelerin tüm aşamaları e-Devlet üzerinden takip edilebilecek. Akçam, bu düzenlemenin vergisel açıdan da faydalı olacağına dikkat çekti. Emlak danışmanlarının yer aldığı bu süreçle, kira gelirleri daha düzenli bir şekilde beyan edilecek ve sistem üzerinden her şey denetim altına alınacak. Böylece, Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkililerinin yaptığı kira kontratları denetimi daha kolay hale gelecek.

Bu yeni sistem, hem kiracılar hem de ev sahipleri için daha güvenli, hızlı ve düzenli bir süreç sağlarken, emlak danışmanları için de önemli bir gelir kaynağı oluşturacak.